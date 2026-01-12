https://ria.ru/20260112/serbija-2067413294.html
В Сербии более 13 тысяч человек остались без электричества
БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Снегопады и повреждения электросетей оставили без электричества более 13,6 тысячи граждан Сербии, снабжение будет восстановлено в ближайшие сутки, сообщила министр экономики Адрияна Месарович.
Премьер Сербии
Джуро Мацут ранее поручил усилить работу сектора по ЧС МВД и задействовать жандармерию для помощи населению, 11 января режим ЧС был введен в 11 муниципалитетах.
"Мы ожидаем, что до конца сегодняшнего, возможно, в течение завтрашнего дня оставшиеся потребители будут снабжаться регулярно... В настоящее время 0,35% потребителей не имеют регулярного снабжения, то есть около 13 603 жителя. Ситуация стабилизирована", - сказала Месарович по итогам заседания штаба по ЧС в правительстве Сербии.
МВД Сербии сообщало ранее, что сотрудники сектора по ЧС с Республиканской дирекцией по товарным резервам и Сербско-российским гуманитарным центром обеспечили 19 электрогенераторов мощностью от 120 до 750 киловатт для нормализации снабжения электричеством районов Лозницы, Валево и Майданпека.