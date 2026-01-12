Рейтинг@Mail.ru
В Сербии более 13 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/serbija-2067413294.html
В Сербии более 13 тысяч человек остались без электричества
В Сербии более 13 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 12.01.2026
В Сербии более 13 тысяч человек остались без электричества
Снегопады и повреждения электросетей оставили без электричества более 13,6 тысячи граждан Сербии, снабжение будет восстановлено в ближайшие сутки, сообщила... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:56:00+03:00
2026-01-12T16:56:00+03:00
в мире
сербия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
https://ria.ru/20260112/moskva-2067391221.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, новый год
В мире, Сербия, Новый год
В Сербии более 13 тысяч человек остались без электричества

В Сербии более 13,6 тыс человек остались без света из-за снегопадов

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Снегопады и повреждения электросетей оставили без электричества более 13,6 тысячи граждан Сербии, снабжение будет восстановлено в ближайшие сутки, сообщила министр экономики Адрияна Месарович.
Премьер Сербии Джуро Мацут ранее поручил усилить работу сектора по ЧС МВД и задействовать жандармерию для помощи населению, 11 января режим ЧС был введен в 11 муниципалитетах.
"Мы ожидаем, что до конца сегодняшнего, возможно, в течение завтрашнего дня оставшиеся потребители будут снабжаться регулярно... В настоящее время 0,35% потребителей не имеют регулярного снабжения, то есть около 13 603 жителя. Ситуация стабилизирована", - сказала Месарович по итогам заседания штаба по ЧС в правительстве Сербии.
МВД Сербии сообщало ранее, что сотрудники сектора по ЧС с Республиканской дирекцией по товарным резервам и Сербско-российским гуманитарным центром обеспечили 19 электрогенераторов мощностью от 120 до 750 киловатт для нормализации снабжения электричеством районов Лозницы, Валево и Майданпека.
Уборка снега на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Снегопад в Москве поставил рекорд по суточной норме осадков
Вчера, 15:28
 
В миреСербияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала