В Сербии более 13 тысяч человек остались без электричества

БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Снегопады и повреждения электросетей оставили без электричества более 13,6 тысячи граждан Сербии, снабжение будет восстановлено в ближайшие сутки, сообщила министр экономики Адрияна Месарович.

"Мы ожидаем, что до конца сегодняшнего, возможно, в течение завтрашнего дня оставшиеся потребители будут снабжаться регулярно... В настоящее время 0,35% потребителей не имеют регулярного снабжения, то есть около 13 603 жителя. Ситуация стабилизирована", - сказала Месарович по итогам заседания штаба по ЧС в правительстве Сербии.