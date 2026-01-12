https://ria.ru/20260112/samolet-2067478012.html
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:15:00+03:00
2026-01-12T23:15:00+03:00
2026-01-12T23:18:00+03:00
калуга
