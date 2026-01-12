В Минводах проверят соблюдение прав пассажиров рейса Стамбул — Краснодар

ПЯТИГОРСК, 12 янв - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Стамбул-Краснодар, совершившего вынужденную посадку в Минводах, сообщили РИА Новости в ведомстве.

В ведомстве отметили, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.