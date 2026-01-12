Рейтинг@Mail.ru
В Минводах проверят соблюдение прав пассажиров рейса Стамбул — Краснодар - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 12.01.2026 (обновлено: 22:17 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/samolet-2067471015.html
В Минводах проверят соблюдение прав пассажиров рейса Стамбул — Краснодар
В Минводах проверят соблюдение прав пассажиров рейса Стамбул — Краснодар - РИА Новости, 12.01.2026
В Минводах проверят соблюдение прав пассажиров рейса Стамбул — Краснодар
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Стамбул-Краснодар, совершившего вынужденную посадку в Минводах, сообщили РИА... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T22:15:00+03:00
2026-01-12T22:17:00+03:00
происшествия
минеральные воды
южная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_0:26:500:307_1920x0_80_0_0_b1ab3f7c4200822a06d856c5ad18035b.jpg
https://ria.ru/20260111/samolet-2067244832.html
минеральные воды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_29:0:472:332_1920x0_80_0_0_0193d3562ca5f553e36fa40b14163e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, минеральные воды, южная транспортная прокуратура
Происшествия, Минеральные Воды, Южная транспортная прокуратура
В Минводах проверят соблюдение прав пассажиров рейса Стамбул — Краснодар

Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров рейса Стамбул — Краснодар

© Flickr / Roger  BitsПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Flickr / Roger  Bits
Пассажирский самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 12 янв - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Стамбул-Краснодар, совершившего вынужденную посадку в Минводах, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В понедельник вечером в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что пассажиров рейса DP-770 Стамбул-Краснодар авиакомпании "Победа" несколько часов не выпускают из самолета после вынужденной посадки в аэропорту Минеральных вод.
"Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс авиакомпании "Победа" Стамбул-Краснодар, было вынуждено совершить посадку в международном аэропорту Минеральные Воды в связи со сложными погодными условиями в аэропорту назначения. Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров указанного рейса", - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
В ведомстве отметили, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Самолет "Авроры" вернулся в Хабаровск из-за метели
11 января, 16:37
 
ПроисшествияМинеральные ВодыЮжная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала