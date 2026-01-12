В Минводах проверят соблюдение прав пассажиров рейса Стамбул — Краснодар

ПЯТИГОРСК, 12 янв - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Стамбул-Краснодар, совершившего вынужденную посадку в Минводах, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В понедельник вечером в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что пассажиров рейса DP-770 Стамбул-Краснодар авиакомпании "Победа" несколько часов не выпускают из самолета после вынужденной посадки в аэропорту Минеральных вод.
"Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс авиакомпании "Победа" Стамбул-Краснодар, было вынуждено совершить посадку в международном аэропорту Минеральные Воды в связи со сложными погодными условиями в аэропорту назначения. Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров указанного рейса", - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
В ведомстве отметили, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
