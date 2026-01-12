В Самаре прекратили дело священника, подозреваемого в изнасиловании девушки

САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Дело самарского священника, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки, прекращено из-за отсутствия состава преступления, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Дело прекращено", - сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.
Ранее в пресс-службе Самарского районного суда Самары сообщали, что судья в закрытом судебном заседании арестовала священника местной церкви.
До этого ряд местных СМИ сообщали, что священнослужителя подозревали в изнасиловании 16-летней прихожанки, с которой он познакомился на исповеди. Отмечалось, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ (изнасилование) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
В СУСК России по Самарской области официально информацию не комментируют.
