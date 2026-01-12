Рейтинг@Mail.ru
В Самаре баня загорелась на площади 250 квадратных метров - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 12.01.2026 (обновлено: 10:46 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/samara-2067314246.html
В Самаре баня загорелась на площади 250 квадратных метров
В Самаре баня загорелась на площади 250 квадратных метров - РИА Новости, 12.01.2026
В Самаре баня загорелась на площади 250 квадратных метров
Пожарные борются с огнем, охватившим баню в Самаре, площадь возгорания составляет 250 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T09:33:00+03:00
2026-01-12T10:46:00+03:00
происшествия
самара
россия
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067314690_0:124:1271:839_1920x0_80_0_0_f321dd6122d5c425c29d9d44907965ce.jpg
https://ria.ru/20260111/krasnodar-2067254887.html
самара
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067314690_83:0:1263:885_1920x0_80_0_0_bba6194f78f524b0ca4f272c22f65681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, россия, самарская область
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область
В Самаре баня загорелась на площади 250 квадратных метров

В бане в Самаре тушат пожар на 250 квадратных метрах

© Фото : соцсетиЛиквидация пожара в банном комплексе в Самаре
Ликвидация пожара в банном комплексе в Самаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : соцсети
Ликвидация пожара в банном комплексе в Самаре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Пожарные борются с огнем, охватившим баню в Самаре, площадь возгорания составляет 250 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.
"В 7.12 поступил вызов (по адресу - ред.) город Самара, Кировский район, улица Товарная, 19 строение 2. Горит баня на площади 250 квадратных метров", - отметили в главке.
Для тушения пожара привлечены 10 единиц техники и 38 человек, о пострадавших пока не сообщается.
"Ликвидация открытого горения - 10.36 (9.36 мск). Погибших, пострадавших нет", - добавили впоследствии в ведомстве.
МЧС - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме
11 января, 18:09
 
ПроисшествияСамараРоссияСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала