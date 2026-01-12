https://ria.ru/20260112/samara-2067314246.html
В Самаре баня загорелась на площади 250 квадратных метров
Пожарные борются с огнем, охватившим баню в Самаре, площадь возгорания составляет 250 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T10:46:00+03:00
происшествия
самара
россия
самарская область
