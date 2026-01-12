Рютте не ответил на вопрос об угрозах США захватить Гренландию

БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем не ответил на прямые вопросы журналистов об угрозах США взять под контроль Гренландию.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс ранее в понедельник заявил, что военный захват Соединенными Штатами Гренландии будет означать конец НАТО.
В ходе пресс-конференции на просьбу прокомментировать заявления США о том, что они не исключают силового захвата Гренландии, а также слова еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о том, что страны ЕС обязаны прийти на помощь Дании в случае угрозы её территориальной целостности, Рютте не ответил по существу, ограничившись заявлением о том, что все союзники по НАТО считают безопасность Арктики крайне важной.
"Позвольте добавить несколько слов по Гренландии, Дании и сигналам, исходящим от администрации США. Мы находимся в контакте с датским правительством, с премьер-министром Фредериксен. Мы были вместе в Париже на прошлой неделе, и на этой неделе, согласно объявлению, состоится встреча с госсекретарём (Марко) Рубио. Послание всех союзников и всех членов ЕС заключается в том, что союзники должны уважать друг друга, включая США как крупнейшего члена НАТО. Понятно, что существуют опасения по поводу Арктики, включая Гренландию, но я уверен, что путём диалога мы найдём решение, которое обеспечит безопасность США и подтвердит, что Гренландия является частью Дании", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.