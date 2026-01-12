Рютте не ответил на вопрос об угрозах США захватить Гренландию

БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем не ответил на прямые вопросы журналистов об угрозах США взять под контроль Гренландию.

Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.