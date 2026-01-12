https://ria.ru/20260112/ryutte-2067411953.html
Генсек НАТО сделал провокационное заявление об "Орешнике"
Генсек НАТО сделал провокационное заявление об "Орешнике"
Москва с помощью ракеты "Орешник" хочет заставить НАТО прекратить поддерживать Киев, заявил генсек альянса Марк Рютте. РИА Новости, 12.01.2026
Рютте: Россия "Орешником" хочет заставить НАТО прекратить поддерживать Украину