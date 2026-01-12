Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО сделал провокационное заявление об "Орешнике"
16:49 12.01.2026 (обновлено: 18:56 12.01.2026)
Генсек НАТО сделал провокационное заявление об "Орешнике"
Генсек НАТО сделал провокационное заявление об "Орешнике"
Москва с помощью ракеты "Орешник" хочет заставить НАТО прекратить поддерживать Киев, заявил генсек альянса Марк Рютте.
2026-01-12T16:49:00+03:00
2026-01-12T18:56:00+03:00
Генсек НАТО сделал провокационное заявление об "Орешнике"

Рютте: Россия "Орешником" хочет заставить НАТО прекратить поддерживать Украину

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва с помощью ракеты "Орешник" хочет заставить НАТО прекратить поддерживать Киев, заявил генсек альянса Марк Рютте.
«
"Россия пытается отговорить нас от оказания помощи Украине", — сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
В понедельник в Минобороны заявили, что российские войска использовали "Орешник", чтобы поразить завод во Львове, где обслуживали истребители F-16. В результате объект выведен из строя.
Массированный удар по украинской инфраструктуре, в рамках которого использовали "Орешник", произошел 9 января. Это стало ответом на безуспешную попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря.
