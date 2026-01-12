Рейтинг@Mail.ru
Министр энергетики Румынии оценил объемы производства природного газа
13:07 12.01.2026
Министр энергетики Румынии оценил объемы производства природного газа
Министр энергетики Румынии оценил объемы производства природного газа
Румыния является крупнейшим производителем природного газа в ЕС, оказавшись единственной страной союза, чьи газовые хранилища к зиме были заполнены на 100%,... РИА Новости, 12.01.2026
2026
Министр энергетики Румынии оценил объемы производства природного газа

Богдан Иван: Румыния является крупнейшим производителем природного газа в ЕС

КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Румыния является крупнейшим производителем природного газа в ЕС, оказавшись единственной страной союза, чьи газовые хранилища к зиме были заполнены на 100%, заявил министр энергетики Богдан Иван.
"Сегодня Румыния является крупнейшим производителем природного газа во всем Европейском союзе. В настоящее время мы добываем от 21 до 23 миллионов кубометров газа в сутки, а наши хранилища объемом 3 миллиарда кубометров газа заполнены примерно на 68%. 1 ноября, в начале холодного сезона, Румыния была единственной страной во всем Евросоюзе, где газохранилища были заполнены на 100%", - заявил Иван в эфире телеканала Digi24.
В Европе заметно растут биржевые цены на газ
В Европе заметно растут биржевые цены на газ
Вчера, 10:54
Он также заявил, что заранее попросил операторов в сфере распределения природного газа закупать топливо летом, когда цены ниже.
"Они (операторы - ред.) сделали это, мы заполнили наши хранилища и обеспечили, чтобы независимо от погодных условий в этот период у Румынии было достаточно газа, чтобы не испытывать никакого давления", - добавил министр.
Иван отметил, что Румыния выступает в качестве потенциального регионального игрока. Страна импортирует сжиженный природный газ из США, продает его Молдавии и направляет транзитом на Украину. Также Румыния помогает продавать газ, добытый в других странах.
Генадий Шмаль: Россию с нефтяного рынка не выбить
Генадий Шмаль: Россию с нефтяного рынка не выбить
Вчера, 12:22
 
