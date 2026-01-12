Министр энергетики Румынии оценил объемы производства природного газа

КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Румыния является крупнейшим производителем природного газа в ЕС, оказавшись единственной страной союза, чьи газовые хранилища к зиме были заполнены на 100%, заявил министр энергетики Богдан Иван.

Он также заявил, что заранее попросил операторов в сфере распределения природного газа закупать топливо летом, когда цены ниже.

"Они (операторы - ред.) сделали это, мы заполнили наши хранилища и обеспечили, чтобы независимо от погодных условий в этот период у Румынии было достаточно газа, чтобы не испытывать никакого давления", - добавил министр.