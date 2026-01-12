https://ria.ru/20260112/rumynija-2067356932.html
Министр энергетики Румынии оценил объемы производства природного газа
Министр энергетики Румынии оценил объемы производства природного газа
Министр энергетики Румынии оценил объемы производства природного газа
Румыния является крупнейшим производителем природного газа в ЕС, оказавшись единственной страной союза, чьи газовые хранилища к зиме были заполнены на 100%
Министр энергетики Румынии оценил объемы производства природного газа
Богдан Иван: Румыния является крупнейшим производителем природного газа в ЕС
КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Румыния является крупнейшим производителем природного газа в ЕС, оказавшись единственной страной союза, чьи газовые хранилища к зиме были заполнены на 100%, заявил министр энергетики Богдан Иван.
"Сегодня Румыния
является крупнейшим производителем природного газа во всем Европейском союзе. В настоящее время мы добываем от 21 до 23 миллионов кубометров газа в сутки, а наши хранилища объемом 3 миллиарда кубометров газа заполнены примерно на 68%. 1 ноября, в начале холодного сезона, Румыния была единственной страной во всем Евросоюзе, где газохранилища были заполнены на 100%", - заявил Иван в эфире телеканала Digi24.
Он также заявил, что заранее попросил операторов в сфере распределения природного газа закупать топливо летом, когда цены ниже.
"Они (операторы - ред.) сделали это, мы заполнили наши хранилища и обеспечили, чтобы независимо от погодных условий в этот период у Румынии было достаточно газа, чтобы не испытывать никакого давления", - добавил министр.
Иван отметил, что Румыния выступает в качестве потенциального регионального игрока. Страна импортирует сжиженный природный газ из США
, продает его Молдавии
и направляет транзитом на Украину
. Также Румыния помогает продавать газ, добытый в других странах.