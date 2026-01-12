Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS

ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска под утро обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, повреждены торговые объекты, кафе, склады и автомобили, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 (шрапнельная) к РСЗО HIMARS в Червоногвардейском районе Макеевки. Задокументированы повреждения торговых объектов, кафе, складских помещений и 7 автомобилей по улице Вокзальной", - говорится в Telegram-канале управления.
Уточняется, что атака по городу была совершена 4.45 мск понедельника. Пострадавших нет.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
