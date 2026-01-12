Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 12.01.2026
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 12.01.2026
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Украинские войска под утро обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, повреждены торговые объекты, кафе, склады и автомобили, сообщили в управлении администрации главы РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
украина
донецкая народная республика
макеевка
украина
донецкая народная республика
происшествия, макеевка, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли из HIMARS по торговым объектам и складам в Макеевке

© Фото : ДНР в СЦККПоследствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. 12 января 2026
Последствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. 12 января 2026 - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : ДНР в СЦКК
Последствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. 12 января 2026
ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска под утро обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, повреждены торговые объекты, кафе, склады и автомобили, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 (шрапнельная) к РСЗО HIMARS в Червоногвардейском районе Макеевки. Задокументированы повреждения торговых объектов, кафе, складских помещений и 7 автомобилей по улице Вокзальной", - говорится в Telegram-канале управления.
Уточняется, что атака по городу была совершена 4.45 мск понедельника. Пострадавших нет.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
