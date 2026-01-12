https://ria.ru/20260112/rpl-2067445978.html
Вратарь Ломаев покинул "Сочи"
Вратарь Ломаев покинул "Сочи" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Вратарь Ломаев покинул "Сочи"
Голкипер Иван Ломаев покинул "Сочи", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
футбол
спорт
россия
сочи
чертаново
крылья советов
иван ломаев
российская премьер-лига (рпл)
россия
Вратарь Ломаев покинул "Сочи"
Ломаев покинул "Сочи" через полгода после прихода в команду