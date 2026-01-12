Рейтинг@Mail.ru
Вратарь Ломаев покинул "Сочи" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:17 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/rpl-2067445978.html
Вратарь Ломаев покинул "Сочи"
Вратарь Ломаев покинул "Сочи" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Вратарь Ломаев покинул "Сочи"
Голкипер Иван Ломаев покинул "Сочи", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T19:17:00+03:00
2026-01-12T19:17:00+03:00
футбол
спорт
россия
сочи
чертаново
крылья советов
иван ломаев
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819152978_0:65:1080:673_1920x0_80_0_0_8f189e96f5d92c8ba43cda1c5e809b0f.jpg
https://ria.ru/20251216/futbol-2062493392.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819152978_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_d8de50f5b1fb7c81c6644ef11a23b1d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, сочи, чертаново, крылья советов, иван ломаев, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Россия, Сочи, Чертаново, Крылья Советов, Иван Ломаев, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
Вратарь Ломаев покинул "Сочи"

Ломаев покинул "Сочи" через полгода после прихода в команду

© пресс-служба ФК "Крылья Советов"Иван Ломаев
Иван Ломаев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© пресс-служба ФК "Крылья Советов"
Иван Ломаев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Голкипер Иван Ломаев покинул "Сочи", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение с 26-летним россиянином расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Ломаев выступал за "Сочи" с сентября и провел за команду один в матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) и два в Кубке России, суммарно пропустив 10 мячей. До этого воспитанник "Чертаново" с 2020 года представлял "Крылья Советов", сыграв за самарцев в 114 встречах и пропустив 145 мячей.
"Сочи" с 9 очками занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ. В первом официальном матче после зимней паузы команда 1 марта примет московский "Спартак".
Футбол. Кубок России. ЦСКА (Москва) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Названа самая подорожавшая команда РПЛ
16 декабря 2025, 21:39
 
ФутболСпортРоссияСочиЧертановоКрылья СоветовИван ЛомаевРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Автомобилист
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Лада
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Адмирал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Барнсли
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ПСЖ
    ФК Париж
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала