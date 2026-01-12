ГРОЗНЫЙ, 12 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг очередные слухи о своем здоровье и призвал усилить противодействие распространяемой в интернете фейковой информации в республике.
"Мы должны усилить противодействие распространяемой в сети интернет фейковой информации... Говорят, что у меня отказали почки и я лежу в больнице, и что мне привезли врачей из частной клиники в Москве. Видя меня по телевизору и в социальных сетях, все равно продолжают утверждать, что я нездоров и умираю. Меня удивляют люди, которые верят в эту проплаченную информацию", - говорит Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Глава республики поручил усилить работу в этом направлении и.о заместителя председателя Чечни - министру ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.
