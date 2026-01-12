Рейтинг@Mail.ru
Кадыров опроверг очередные слухи о своем здоровье - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/rossiya-2067475575.html
Кадыров опроверг очередные слухи о своем здоровье
Кадыров опроверг очередные слухи о своем здоровье - РИА Новости, 12.01.2026
Кадыров опроверг очередные слухи о своем здоровье
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг очередные слухи о своем здоровье и призвал усилить противодействие распространяемой в интернете фейковой информации в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T22:49:00+03:00
2026-01-12T22:49:00+03:00
москва
рамзан кадыров
ахмед дудаев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:670:2049:1822_1920x0_80_0_0_53a8d6cd99cd6cff7f22abf0c653e1a2.jpg
https://ria.ru/20260107/ugroza-2066808167.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:478:2049:2014_1920x0_80_0_0_9cd1ea7a90ba9b32a2c9faf176a47bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, рамзан кадыров, ахмед дудаев, общество
Москва, Рамзан Кадыров, Ахмед Дудаев, Общество
Кадыров опроверг очередные слухи о своем здоровье

Кадыров опроверг слухи о том, что у него отказали почки

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 12 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг очередные слухи о своем здоровье и призвал усилить противодействие распространяемой в интернете фейковой информации в республике.
"Мы должны усилить противодействие распространяемой в сети интернет фейковой информации... Говорят, что у меня отказали почки и я лежу в больнице, и что мне привезли врачей из частной клиники в Москве. Видя меня по телевизору и в социальных сетях, все равно продолжают утверждать, что я нездоров и умираю. Меня удивляют люди, которые верят в эту проплаченную информацию", - говорит Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Глава республики поручил усилить работу в этом направлении и.о заместителя председателя Чечни - министру ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Кадыров ответил на угрозы Зеленского о его похищении
7 января, 23:18
 
МоскваРамзан КадыровАхмед ДудаевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала