Кадыров призвал молодых специалистов выдвинуть свои кандидатуры на выборах
22:11 12.01.2026
Кадыров призвал молодых специалистов выдвинуть свои кандидатуры на выборах
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал молодых специалистов выдвинуть свои кандидатуры на выборах в Чечне. РИА Новости, 12.01.2026
Кадыров призвал молодых специалистов выдвинуть свои кандидатуры на выборах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал молодых специалистов выдвинуть свои кандидатуры на выборах в Чечне.
"В этом году пройдут выборы главы ЧР, депутатов Государственной думы РФ, парламента ЧР, Грозненской городской Думы и 15 муниципальных округов. В них должны участвовать и молодые специалисты. В регионе грамотные представители молодежи", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава республики выразил уверенность, что молодежь сможет реализовать потенциал, если выдвинут свои кандидатуры.
Вид на центральную мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса Грозный-Сити - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Путин оценил результаты развития Чечни
7 мая 2025, 18:06
 
