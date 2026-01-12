Во Франции пришли в ужас из-за плана Европы против России

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. План Еврокомиссии по созданию постоянной европейской армии под предлогом защиты от мнимой российской угрозы чрезвычайно опасен, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Заявление европейского комиссара по обороне стало настоящей сенсацией <…> Разумеется, это преподнесли под предлогом якобы российской угрозы!" — написал он.
В понедельник еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, поскольку последние заявления в США по Гренландии наглядно показывают, что ЕС необходимо обеспечить свою военную независимость.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов ), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону на 1,5% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.