Мизулина обратится в РКН с просьбой ограничить ресурсы с темой селфхарма - РИА Новости, 12.01.2026
18:49 12.01.2026
Мизулина обратится в РКН с просьбой ограничить ресурсы с темой селфхарма
Мизулина обратится в РКН с просьбой ограничить ресурсы с темой селфхарма
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направит обращения в Роскомнадзор (РКН) и Генпрокуратуру с просьбой ограничить в РФ ресурсы с... РИА Новости, 12.01.2026
Мизулина обратится в РКН с просьбой ограничить ресурсы с темой селфхарма

Мизулина обратится в РКН и ГП с просьбой ограничить ресурсы с темой селфхарма

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина . Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направит обращения в Роскомнадзор (РКН) и Генпрокуратуру с просьбой ограничить в РФ ресурсы с темой селфхарма.
Мизулина в своем Telegram-канале рассказала, что экспертам Лиги безопасного интернета удалось выяснить, что за созданием большинства каналов, связанных с тематикой селфхарма , стоят "украинские провокаторы".
"Мы подготовили большой перечень таких ресурсов в соцсетях, и в ближайшее время планируем обратиться в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру с просьбой ограничить их в России", - сообщила Мизулина.
По ее словам, продвижение таких ресурсов среди детей в России - это системная деятельность. Мизулина подчеркнула, что ключевая цель провокаторов связана с популяризацией селфхарма, воздействием на психику детей и попыткой подтолкнуть их к совершению суицида.
Школьник, напавший на учительницу в Петербурге, предпринял попытку суицида
РоссияЕкатерина МизулинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Лига безопасного интернетаГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
