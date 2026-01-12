Мизулина обратится в РКН с просьбой ограничить ресурсы с темой селфхарма

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направит обращения в Роскомнадзор (РКН) и Генпрокуратуру с просьбой ограничить в РФ ресурсы с темой селфхарма.