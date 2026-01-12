Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о нововведениях в программе госгарантий медпомощи - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 12.01.2026 (обновлено: 18:35 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/rossiya-2067421547.html
Мишустин рассказал о нововведениях в программе госгарантий медпомощи
Мишустин рассказал о нововведениях в программе госгарантий медпомощи - РИА Новости, 12.01.2026
Мишустин рассказал о нововведениях в программе госгарантий медпомощи
Глава правительства Михаил Мишустин рассказал о нововведениях в утвержденной программе государственных гарантий бесплатного лечения на 2026-2028 годы. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T17:31:00+03:00
2026-01-12T18:35:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
здоровье - общество
здоровье
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064391493_0:160:2930:1808_1920x0_80_0_0_f8b4580b5408cf16fbde1f822c2f3385.jpg
https://ria.ru/20260110/medpomosch-2067138617.html
https://ria.ru/20251226/minzdrav-2064891458.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064391493_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_9b490261c8314f390fd8aedc20c56150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество, здоровье, правительство рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество, Здоровье, Правительство РФ
Мишустин рассказал о нововведениях в программе госгарантий медпомощи

Мишустин: россиянам по всей стране станут доступны обновленные центры здоровья

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин рассказал о нововведениях в утвержденной программе государственных гарантий бесплатного лечения на 2026-2028 годы.
"Впервые в программе предусматриваем возможность для граждан обратиться в обновленные центры здоровья, сеть которых формируется по всей стране. Их специалисты помогут выявить предрасположенность к болезни и, соответственно, проконсультировать, как можно предотвратить или отсрочить ее развитие. Такие структуры станут основой медицины долголетия", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи
10 января, 17:04
Особое внимание в программе уделили профилактике заболеваний. Так, в диспансеризацию включат дополнительные исследования, позволяющие на ранней стадии обнаружить риски появления сердечно-сосудистых патологий. Расширили и перечень видов высокотехнологичной медпомощи, которую можно получить по полису ОМС. Еще одним приоритетом будет защита детского и материнского здоровья.
"При планировании и во время беременности теперь станут доступны генетические тесты, для новорожденных сохранится расширенный неонатальный скрининг", — пояснил премьер.
Правительство также усовершенствовало порядок организации медицинского обслуживания участников спецоперации.
"В первый этап диспансеризации включен в обязательном порядке медицинский психолог, предусмотрено преимущественное право на пребывание в одно- и двуместных палатах и также взаимодействие региональных и федеральных медицинских учреждений для оказания помощи", — добавил Мишустин.
Качественная медицина должна быть доступна россиянам по всей стране, подчеркнул премьер-министр. Для этого он призвал власти продолжать развитие инфраструктуры, а также прислушиваться к мнению граждан и врачей.
Лекарственные средства - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь препаратов
26 декабря 2025, 14:42
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоЗдоровьеПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала