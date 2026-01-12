https://ria.ru/20260112/rossiya-2067421547.html
Мишустин рассказал о нововведениях в программе госгарантий медпомощи
Мишустин рассказал о нововведениях в программе госгарантий медпомощи
Мишустин рассказал о нововведениях в программе госгарантий медпомощи
Глава правительства Михаил Мишустин рассказал о нововведениях в утвержденной программе государственных гарантий бесплатного лечения на 2026-2028 годы.
2026-01-12T17:31:00+03:00
2026-01-12T17:31:00+03:00
2026-01-12T18:35:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
здоровье - общество
здоровье
правительство рф
россия
Мишустин рассказал о нововведениях в программе госгарантий медпомощи
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин рассказал о нововведениях в утвержденной программе государственных гарантий бесплатного лечения на 2026-2028 годы.
"Впервые в программе предусматриваем возможность для граждан обратиться в обновленные центры здоровья, сеть которых формируется по всей стране. Их специалисты помогут выявить предрасположенность к болезни и, соответственно, проконсультировать, как можно предотвратить или отсрочить ее развитие. Такие структуры станут основой медицины долголетия", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Особое внимание в программе уделили профилактике заболеваний. Так, в диспансеризацию включат дополнительные исследования, позволяющие на ранней стадии обнаружить риски появления сердечно-сосудистых патологий. Расширили и перечень видов высокотехнологичной медпомощи, которую можно получить по полису ОМС. Еще одним приоритетом будет защита детского и материнского здоровья.
"При планировании и во время беременности теперь станут доступны генетические тесты, для новорожденных сохранится расширенный неонатальный скрининг", — пояснил премьер.
Правительство также усовершенствовало порядок организации медицинского обслуживания участников спецоперации.
"В первый этап диспансеризации включен в обязательном порядке медицинский психолог, предусмотрено преимущественное право на пребывание в одно- и двуместных палатах и также взаимодействие региональных и федеральных медицинских учреждений для оказания помощи", — добавил Мишустин
.
Качественная медицина должна быть доступна россиянам по всей стране, подчеркнул премьер-министр. Для этого он призвал власти продолжать развитие инфраструктуры, а также прислушиваться к мнению граждан и врачей.