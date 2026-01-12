Родственникам инвалидов разрешили круглосуточно пребывать в стационаре

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство России вписало в программу госгарантий право инвалидов I группы на получение ухода от близких родственников в условиях круглосуточного стационара, медицинские организации утвердят правила предоставления такого ухода, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, для реализации этого права все медицинские организации в РФ утвердят у себя правила предоставления такого ухода.