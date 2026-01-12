Рейтинг@Mail.ru
Родственникам инвалидов разрешили круглосуточно пребывать в стационаре - РИА Новости, 12.01.2026
17:28 12.01.2026
Родственникам инвалидов разрешили круглосуточно пребывать в стационаре
Родственникам инвалидов разрешили круглосуточно пребывать в стационаре
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Родственникам инвалидов разрешили круглосуточно пребывать в стационаре

Родственникам инвалидов I группы разрешили круглосуточно пребывать в стационаре

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство России вписало в программу госгарантий право инвалидов I группы на получение ухода от близких родственников в условиях круглосуточного стационара, медицинские организации утвердят правила предоставления такого ухода, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По предложениям экспертов и комиссии при президенте по делам инвалидам предусмотрели в программе раздел по оказанию медицинской помощи инвалидам и прописали право инвалидов I группы на получение в условиях круглосуточного стационара ухода ближайшим родственником или законным представителем и иным лицом", - сказала Голикова на совещании правительства РФ.
По её словам, для реализации этого права все медицинские организации в РФ утвердят у себя правила предоставления такого ухода.
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
