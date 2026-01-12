https://ria.ru/20260112/rossiya-2067392307.html
Лучший ассистент в истории "Акрона" перешел в "Торпедо"
Лучший ассистент в истории "Акрона" перешел в "Торпедо"
Бывший капитан тольяттинского "Акрона" Константин Савичев заключил контракт с "Торпедо", сообщается на сайте московского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
