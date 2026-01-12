Рейтинг@Mail.ru
Лучший ассистент в истории "Акрона" перешел в "Торпедо"
Футбол
 
15:33 12.01.2026
Лучший ассистент в истории "Акрона" перешел в "Торпедо"
Лучший ассистент в истории "Акрона" перешел в "Торпедо"
Бывший капитан тольяттинского "Акрона" Константин Савичев заключил контракт с "Торпедо", сообщается на сайте московского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
https://ria.ru/20260108/futbol-2066838343.html
Лучший ассистент в истории "Акрона" перешел в "Торпедо"

Лучший ассистент в истории "Акрона" Савичев перешел в "Торпедо"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший капитан тольяттинского "Акрона" Константин Савичев заключил контракт с "Торпедо", сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Срок соглашения с 31-летним защитником не уточняется.
Савичев выступал за "Акрон" с 2021 года. За это время защитник сыграл 149 матчей, забил 11 мячей и отдал 21 голевую передачу, став лучшим ассистентом в истории клуба. Вместе с тольяттинской командой он дошел до финала пути регионов Кубка России и вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В разные годы карьеры Савичев также выступал за красноярский "Енисей", "Чайку" из села Песчанокопское, "СКА-Хабаровск" и вторую команду московского "Спартака".
"Акрон" намерен приобрести аргентинского футболиста Перелло, пишут СМИ
8 января, 07:42
 
Футбол
 
