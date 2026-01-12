Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии рассказала о глубине русского мышления
14:19 12.01.2026 (обновлено: 14:37 12.01.2026)
Экс-глава МИД Австрии рассказала о глубине русского мышления
в мире, россия, австрия, ливан, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Россия, Австрия, Ливан, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россию отличает глубина мышления, Запад же живет в черно-белом мире, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Запад застрял в черно-белом мышлении. Он поражен культурой отмены, как они говорят. Но это не культура, это нонсенс. В России, в Ливане, в Турции я могу обсуждать многое намного более существенным образом, нежели в Германии или Франции", - сказала она.
По мнению Кнайсль, Россия относится к Востоку с его порядками, в которых западному человеку может не хватать четкости. В то же время экс-глава МИД Австрии подчеркнула, что относится к этим устоям с пониманием и уважением.
"Чем западнее, тем более мышление становится черно-белым, особенно в США. А сейчас и в Европе опять так. Во времена моей молодости было иначе", - заключила она.
В мире Россия Австрия Ливан Карин Кнайсль Санкт-Петербургский государственный университет
 
 
