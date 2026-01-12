Россия может усилить влияние на Ближнем Востоке, считают в РАН

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия получит возможность усилить экономическое и политическое влияние на Ближнем Востоке, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Курс ведущих региональных держав на диверсификацию внешнеполитических и экономических связей даст России возможность расширить свои экономические и политические связи", - считают авторы доклада.
По их мнению, аравийские монархии будут по-прежнему заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере глобальной энергетической безопасности, в частности в рамках ОПЕК+, особенно в условиях колебаний цен на нефть, вызванных военной дестабилизацией в регионе и новыми санкциями против российских энергетических компаний.
"Можно ожидать повышения уровня торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества РФ с отдельными странами Персидского залива, в частности с ОАЭ и Саудовской Аравией", - отмечается в докладе.
