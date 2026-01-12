Рейтинг@Mail.ru
Россия может усилить влияние на Ближнем Востоке, считают в РАН - РИА Новости, 12.01.2026
01:34 12.01.2026
Россия может усилить влияние на Ближнем Востоке, считают в РАН
Россия может усилить влияние на Ближнем Востоке, считают в РАН
Россия получит возможность усилить экономическое и политическое влияние на Ближнем Востоке, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T01:34:00+03:00
2026-01-12T01:34:00+03:00
Россия может усилить влияние на Ближнем Востоке, считают в РАН

© РИА Новости / Виталий Аньков
Празднование Дня государственного флага России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Празднование Дня государственного флага России. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия получит возможность усилить экономическое и политическое влияние на Ближнем Востоке, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Курс ведущих региональных держав на диверсификацию внешнеполитических и экономических связей даст России возможность расширить свои экономические и политические связи", - считают авторы доклада.
По их мнению, аравийские монархии будут по-прежнему заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере глобальной энергетической безопасности, в частности в рамках ОПЕК+, особенно в условиях колебаний цен на нефть, вызванных военной дестабилизацией в регионе и новыми санкциями против российских энергетических компаний.
"Можно ожидать повышения уровня торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества РФ с отдельными странами Персидского залива, в частности с ОАЭ и Саудовской Аравией", - отмечается в докладе.
Пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В РАН дали прогноз по экспорту российского продовольствия
РоссияБлижний ВостокПерсидский заливОПЕК
 
 
