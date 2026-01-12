СМИ: BMW задолжала россиянину почти полмиллиарда рублей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Немецкий автопроизводитель BMW задолжал россиянину более 400 миллионов рублей из-за неисправного обдува сидений, утверждает Telegram-канал Mash.
Россиянин купил Х7 в 2021 году за 11 миллионов рублей в полной комплектации. В числе прочего был обдув спинок передних сидений, который должен был делать поездки в жару комфортнее, но он оказался с дефектом.
Мужчина обратился в суд, чтобы отсудить деньги у автоконцерна и заставить его предоставить новую машину, но представителb BMW отказались исполнять решение суда и заплатить неустойку в размере стоимость автомобиля из-за ухода с рынка, сообщает Telegram-канал.
"Дело дошло до Верховного суда — там встали на сторону предпринимателя и отправили спор на повторное рассмотрение с требованием выплатить компенсацию" — говорится в публикации.
По данным канала, россиянину, с учетом пенни компания должна уже больше 400 миллионов рублей.
