СМИ: BMW задолжала россиянину почти полмиллиарда рублей - РИА Новости, 12.01.2026
00:51 12.01.2026
СМИ: BMW задолжала россиянину почти полмиллиарда рублей
СМИ: BMW задолжала россиянину почти полмиллиарда рублей
bmw x5
bmw 1
bmw ag
bmw x5, bmw 1, bmw ag
BMW X5, BMW 1, BMW AG
СМИ: BMW задолжала россиянину почти полмиллиарда рублей

Mash: BMW задолжала россиянину из-за сломанного обдува 400 миллионов рублей

© Фото : BMW AG 2020Новый логотип компании BMW
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Немецкий автопроизводитель BMW задолжал россиянину более 400 миллионов рублей из-за неисправного обдува сидений, утверждает Telegram-канал Mash.

Россиянин купил Х7 в 2021 году за 11 миллионов рублей в полной комплектации. В числе прочего был обдув спинок передних сидений, который должен был делать поездки в жару комфортнее, но он оказался с дефектом.

Мужчина обратился в суд, чтобы отсудить деньги у автоконцерна и заставить его предоставить новую машину, но представителb BMW отказались исполнять решение суда и заплатить неустойку в размере стоимость автомобиля из-за ухода с рынка, сообщает Telegram-канал.
"Дело дошло до Верховного суда — там встали на сторону предпринимателя и отправили спор на повторное рассмотрение с требованием выплатить компенсацию" — говорится в публикации.
По данным канала, россиянину, с учетом пенни компания должна уже больше 400 миллионов рублей.
BMW X5BMW 1BMW AG
 
 
