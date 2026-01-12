Рейтинг@Mail.ru
23:40 12.01.2026
Российская ПВО сбила 78 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 78 украинских беспилотников над семью регионами РФ, Чёрным и Азовским морями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 12.01.2026
Российская ПВО сбила 78 украинских беспилотников

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 78 украинских беспилотников над семью регионами РФ, Чёрным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
"Двенадцатого января с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 – над территорией Республики Крым, 14 – над территорией Орловской области, восемь БпЛА – над территорией Липецкой области, четыре – над территорией Тульской области, два – над территорией Брянской области, по одному– над территориями Воронежской и Ростовской областей и по шесть БПЛА уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Вчера, 14:19
