Российская ПВО сбила 78 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 78 украинских беспилотников над семью регионами РФ, Чёрным и Азовским морями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:40:00+03:00
2026-01-12T23:40:00+03:00
2026-01-12T23:40:00+03:00
безопасность
россия
азовское море
республика крым
Новости
ru-RU
Безопасность, Россия, Азовское море, Республика Крым
