Россия и Китай обсудили укрепление двусторонних отношений - РИА Новости, 12.01.2026
18:42 12.01.2026
Россия и Китай обсудили укрепление двусторонних отношений
Россия и Китай обсудили укрепление двусторонних отношений
Посол России в Китае Игорь Моргулов и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь на встрече в понедельник обсудили предстоящие двусторонние контакты и... РИА Новости, 12.01.2026
Россия и Китай обсудили укрепление двусторонних отношений

Посол России Моргулов обсудил с представителем МИД КНР укрепление партнерства

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 12 янв - РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь на встрече в понедельник обсудили предстоящие двусторонние контакты и укрепление партнерства в контексте годовщины Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в 2026 году, сообщает российское посольство в Пекине.
"Стороны обсудили график предстоящих политических контактов, актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня, а также обменялись мнениями о дальнейших шагах по укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале посольства.
Отмечается, что стороны обсудили развитие отношений в контексте 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя государствами, которое отмечается в 2026 году.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В МИД Китая ответили на слова сенатора Грэма* о санкциях против России
8 января, 11:20
 
В миреКитайРоссияПекинИгорь Моргулов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
