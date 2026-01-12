Россия и Китай обсудили укрепление двусторонних отношений

"Стороны обсудили график предстоящих политических контактов, актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня, а также обменялись мнениями о дальнейших шагах по укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале посольства.