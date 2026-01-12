https://ria.ru/20260112/rossija-2067436769.html
Россия и Китай обсудили укрепление двусторонних отношений
Посол России в Китае Игорь Моргулов и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь на встрече в понедельник обсудили предстоящие двусторонние контакты и... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T18:42:00+03:00
2026-01-12T18:42:00+03:00
2026-01-12T18:42:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
игорь моргулов
китай
россия
пекин
в мире, китай, россия, пекин, игорь моргулов
В мире, Китай, Россия, Пекин, Игорь Моргулов
Посол России Моргулов обсудил с представителем МИД КНР укрепление партнерства
ПЕКИН, 12 янв - РИА Новости.
Посол России в Китае Игорь Моргулов и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь на встрече в понедельник обсудили предстоящие двусторонние контакты и укрепление партнерства в контексте годовщины Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в 2026 году, сообщает
российское посольство в Пекине.
"Стороны обсудили график предстоящих политических контактов, актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня, а также обменялись мнениями о дальнейших шагах по укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале посольства.
Отмечается, что стороны обсудили развитие отношений в контексте 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя государствами, которое отмечается в 2026 году.