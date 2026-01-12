Роскомнадзор планирует привлечь к ответственности 33 оператора связи

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. РКН РКН собирается привлечь более 30 операторов связи к административной ответственности за пропуск трафика в обход технических средств противодействия угрозам.

Роскомнадзор выявил у 33 операторов нарушения правил установки ТСПУ. В ходе проверки на сетях операторов связи доступности интернет-ресурсов, нарушающих российское законодательство, выявлено 35 случаев нарушения правил установки технических средств противодействия угрозам", — рассказали там.

По четырем эпизодам уже назначили штрафы, материалы еще по шести случаям направили в суд. Остальных операторов вызвали для составления протоколов, позже в органы правосудия направят их дела.

За нарушения предусмотрены следующие штрафы:

— для сотрудников — от 30 до 50 тысяч рублей;

— для ИП — от 50 до 100 тысяч;

— для компаний — от 500 тысяч до миллиона рублей.