16:38 12.01.2026 (обновлено: 19:21 12.01.2026)
Роскомнадзор планирует привлечь к ответственности 33 оператора связи
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
интернет
общество
происшествия
россия
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), интернет, общество, происшествия, россия
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Интернет, Общество, Происшествия, Россия
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. РКН собирается привлечь более 30 операторов связи к административной ответственности за пропуск трафика в обход технических средств противодействия угрозам.
"Роскомнадзор выявил у 33 операторов нарушения правил установки ТСПУ. В ходе проверки на сетях операторов связи доступности интернет-ресурсов, нарушающих российское законодательство, выявлено 35 случаев нарушения правил установки технических средств противодействия угрозам", — рассказали там.
По четырем эпизодам уже назначили штрафы, материалы еще по шести случаям направили в суд. Остальных операторов вызвали для составления протоколов, позже в органы правосудия направят их дела.
За нарушения предусмотрены следующие штрафы:
— для сотрудников — от 30 до 50 тысяч рублей;
— для ИП — от 50 до 100 тысяч;
— для компаний — от 500 тысяч до миллиона рублей.
Повторное нарушение повлечет штрафы для юрлиц в размере трех-пяти миллионов рублей, а для должностных лиц и предпринимателей — уголовную ответственность до трех лет лишения свободы.
