Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox - РИА Новости, 12.01.2026
12:00 12.01.2026 (обновлено: 12:10 12.01.2026)
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox - РИА Новости, 12.01.2026
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сейчас нет оснований для разблокировки игры Roblox в России. РИА Новости, 12.01.2026
2026
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Общество
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox

РИА Новости: Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки игры Roblox

© AP Photo / Leon KeithСтартовая страница игровой площадки Roblox
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Leon Keith
Стартовая страница игровой площадки Roblox. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сейчас нет оснований для разблокировки игры Roblox в России.
"В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет", - заявили там.
Ранее ряд СМИ писал, что Roblox начал выполнять требования Роскомнадзора: в игре начали требовать подтверждение возраста.
Роскомнадзор в начале декабря сообщил, что заблокировал Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики.
* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp
22 декабря 2025, 16:55
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииОбщество
 
 
