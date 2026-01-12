Белый дом: риторика Ирана в частных контактах отличается от публичной

«

"Ранее сообщалось о том, что иранское правительство обратилось к члену очень близкой команды президента (США Дональда Трампа - ред.), специальному посланнику (Стиву - ред.) Уиткоффу, и диалог шел в совершенно ином тоне, чем тот, который вы видите публично", - заявила она журналистам.