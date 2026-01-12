Рейтинг@Mail.ru
23:50 12.01.2026
Белый дом: риторика Ирана в частных контактах отличается от публичной
Белый дом: риторика Ирана в частных контактах отличается от публичной
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Белый дом: риторика Ирана в частных контактах отличается от публичной

Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник заявила, что публичная риторика Ирана отличается от той, которую представители властей страны выражают в закрытых коммуникациях с Вашингтоном.
"Ранее сообщалось о том, что иранское правительство обратилось к члену очень близкой команды президента (США Дональда Трампа - ред.), специальному посланнику (Стиву - ред.) Уиткоффу, и диалог шел в совершенно ином тоне, чем тот, который вы видите публично", - заявила она журналистам.

Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Участники протестов получали указания из-за рубежа, заявил МИД Ирана
Вчера, 10:52
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что глава иранского МИД Аббас Аракчи и спецпосланник США Стив Уиткофф обсудили ситуацию в Иране и возможность проведения встречи в ближайшие дни. Позднее Аракчи подтвердил, что Иран изучает возможность встречи с Уиткоффом, а контакты продолжаются даже после начала массовых протестов в исламской республике.
Трамп заявлял, что поддержит новые удары по Ирану, если Тегеран попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ. Позже, с началом протестов и беспорядков в Иране, Трамп пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих, подчеркнув, что придет на помощь народу Ирана, если это понадобится.
Как сообщило в понедельник агентство Рейтер, президент США заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе, Вашингтон может встретиться с иранскими представителями. При этом пресс-пул Белого дома не упоминает "ядерную программу" Тегерана.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Спикер парламента Ирана пригрозил преподать Трампу незабываемый урок
Вчера, 16:40
 
