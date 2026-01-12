Тара Рид: Трамп уважает Путина и даже немного боится его

Тара Рид – американка, бывшая помощница Джо Байдена, в 2019 году обвинившая его в домогательствах и тем самым обернувшая против себя всю государственную машину Соединенных Штатов. В 2023 году она переехала в Россию, а в декабре 2025 года получила российский паспорт. Сейчас она работает в РФ обозревателем RT. В эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову она рассказала о том, как, по ее мнению, нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп относится к российскому лидеру Владимиру Путину, о своем восприятии Владимира Зеленского и о том, почему у американцев так много стереотипов о русских.

– Мисс Рид, в середине декабря вы получили российский паспорт. Что вы чувствуете в связи с этим?

– Я взволнована и счастлива. У меня есть большой интерес к русской культуре, истории, языку. Я учу русский язык. И уверена, что, когда ты в другой стране и не так давно, важно ассимилироваться, уважать язык. Так что я три раза в неделю беру уроки русского языка. Раньше мне было легче учить язык, я немного говорю по-итальянски, и в мои 20 лет учить его было гораздо легче.

Вы спросили о чувствах по поводу паспорта, я хочу заметить, что получить паспорт по указу президента – большая часть. То, что это сделал сам Владимир Владимирович (Путин – ред.) – это удивительно. И я отношусь к этому очень серьезно, это большая честь. Теперь я называю 22 сентября (день, когда Путин подписал указ о предоставлении Рид гражданства РФ – ред.) своим новым днем рождения.

– Каковы ваши дальнейшие планы в России? Вы планируете продолжить работу с RT, может, будете преподавать?

– Мне нравится работать с RT, Маргарита Симоньян – героиня для меня, и нам всем нужно мысленно быть с ней, молиться о ней. Она пережила огромные трудности, но даже с запретом в Европе и США ей удалось переориентировать на другие страны, открыть RT India (в начале декабря 2025 года в Индии было запущено вещание телеканала RT India – ред.).

Вы упомянули преподавание, я уже вела занятия для студентов в RT Academy, преподавала студентам из МГУ, некоторым китайским студентам. Я разработала учебную программу о том, как обходить западную пропаганду и заставить свой голос быть услышанным в социальных сетях. Так что я хочу продолжать работать в рамках своей экспертизы и служить России так, как ей это необходимо.

– Вы ранее говорили, что больше всего вам в России нравятся люди. Каким вы видите современного гражданина РФ, и что вам в нем больше всего нравится?

– Я ценю сплоченность русской культуры. В России много разных религий, народов, и каждый со своей историей, огромная территория. Но я чувствую ее сплоченность, и это то, что я действительно уважаю здесь, в России. В США много говорят о расизме, но я не вижу расизма в современной России. В Европе говорят о классовом неравенстве, но я не чувствую этого здесь.

– На Западе есть определенные стереотипы о России, подкрепляемые в том числе и американским кино, где русских показывают злодеями. Соответствуют ли голливудские фильмы тому, что вы видите тут?

– Американское правительство имеет огромное влияние на Голливуд, и они действительно направляют американцев на то, чтобы не любить Россию. Они навязывают стереотипы о том, будто тут до сих пор Советский Союз, коммунизм, времена 90-х. Они изображают русских агрессивными и негативными. А я вижу, что русские очень теплые, сердечные люди. Очевидно, что сегодня Россия – капиталистическая страна, много инноваций, исследований, творчества, много творческих людей. Есть достижения в искусстве, спорте, в космосе, технологиях. И я думаю, что американцы видят это. Но другие американцы видят Россию сквозь пропаганду и фильмы. Так что меня разочаровывает то, что Россию в США и в мире показывают именно так. Потому что в моей жизни Россия – герой. Меня здесь тепло приняли, встретили с распростертыми объятиями, причем меня никто не знал. Я не какая-то знаменитая американка, я скорее была "печально известна", но не знаменита.

– А зачем им это? Почему США показывают нас не такими, какие мы есть?

– Я думаю, отчасти дело в работе военно-промышленного комплекса. В этом году ему выделили триллион долларов (в апреле 2025 года Трамп сообщил, что Белый дом одобрит оборонный бюджет в размере "около" одного триллиона долларов – ред.). Мне даже трудно осмыслить такую сумму денег. Им нужен враг. Из-за холодной войны, из-за недавнего осложнения в российско-американских отношениях. Россия – удобный враг для США. Но, думаю, придет время, когда США не нужен будет враг. Я думаю, что нынешний президент США Дональд Трамп очень изменчив. Он, как мне кажется, уважает русскую культуру. И, что наиболее важно, у него есть глубокое уважение к Владимиру Путину и даже немного страха перед ним. Дональд Трамп не многих боится.

Трамп знает, что главная любовь Владимира Владимировича – русский народ и его суверенное государство. И он будет их защищать. Дональд Трамп уважает такую позицию, тогда как многие американские политики думают только о себе, у них нет любви к американскому народу, культуре. Многие наши политики очень корыстны, как чета Клинтонов, Барак Обама, Нэнси Пелоси, Линдси Грэм** (американский сенатор, внесен в России в список террористов и экстремистов – ред.).

– У русских тоже есть определенные стереотипы об американцах. Что бы вы посоветовали нашим гражданам, чтобы сформировать более точный взгляд на американца?

– Что касается фильмов, я думаю, что дружелюбно к России настроен режиссер Оливер Стоун (американский режиссер – ред.). Я думаю, русским было бы интересно изучить фильмы о войне во Вьетнаме, об американской жизни в то время, 60-е и 70-е годы. Сейчас жизнь в США совсем другая. Я думаю, что американская культура в последние годы деградировала, и произошло это из-за отсутствия единства вокруг духовности. Когда я проходила через это противостояние с Джо Байденом, когда я пыталась сделать так, чтобы мой голос был услышан, для меня это стало почти духовной борьбой между добром и злом. И у меня похожее ощущение сейчас о противостоянии России и США. Россия защищает свою культуру, свой суверенитет. США стали безбожными, ЛГБТ*-движение (признано в России экстремистским и запрещено – ред.) превратило страну в посмешище для всего мира, нанесло вред жизни детей. США не защищают своих граждан и, что самое важное, не защищают своих детей.

Но, я думаю, сегодня США вновь ищет свою культуру. Я выросла в 70-80-х, я помню совсем другую Америку. А сегодня, идя по улицам в США, вы видите бездомных людей, работавших всю жизнь, но не имеющих денег на жилье. В Сиэтле, где я жила последнее время, огромное количество бездомных. Люди буквально живут в палатках, им некуда идти, и далеко не все из них наркоманы или люди с ментальными проблемами. Некоторые живут в палатках или машинах, потому что не могут позволить себе жилье.

– Изменится ли эта ситуация?

– Дональд Трамп сейчас погружен в другую иностранную авантюру – с Венесуэлой. Но американцы сыты по горло бесконечными войнами. Я вижу упадок, подобный падению Римской империи, и сейчас мы наблюдаем падение американской империи. Мне кажется, это похоже на распад Советского Союза, и сейчас США погружается в хаос. Если Трамп не возьмется за ум и не займется внутриполитическими делами, я не знаю, выдержит ли США еще четыре года такого.

– Отношения России и США переживали турбулентность последние несколько лет. Как заявляли российские дипломаты, при администрации Байдена они достигли своей низшей точки за все время. Сейчас ситуация начала меняться. На ваш взгляд, можно ли сказать, что отношения Москвы и Вашингтона стабилизируются, и как вы видите отношения двух стран в целом?

– Трамп кажется мне искренним в своем желании мира, это однозначно в его интересах. Но меня волнует то, что у него, так скажем, короткая продолжительность концентрации внимания. И если в ближайшее время мы не придем к прочному миру, закрепленному на бумаге, как долго Трамп будет вовлечен в урегулирование украинского кризиса?

Но позитивно то, что сейчас Вашингтон, к примеру, избавился от USAID (Агентство США по международному развитию, в 2025 году администрация Трампа объявила о его масштабной реформе – ред.). Они избавились от некоторых деструктивных сил. Кроме того, нынешняя глава ЦРУ Тулси Габбард не заинтересована в преследовании России.

– Почему наши отношения с США так ухудшились именно при Байдене?

– Я работала с Байденом, и в том числе работала с ним после распада Советского Союза. С этого события прошло пару лет, и я помню встречу, и она была хорошо задокументирована. Я помню, я приносила какие-то бумаги по работе и застала разговор Джона Маккейна (тогда – сенатор от штата Аризона – ред.) и Джо Байдена (в те годы сенатор от штата Делавэр, председатель Судебного комитета Сената США – ред.). И они говорили: "Мы не позволим им (России – ред.) занять место за столом, мы не позволим им подняться экономически". И тогда Америка действительно грабила Россию. Уже тогда я поняла, что Байден настроен против России, и это проявлялось во всей его политике. Он коррумпированный человек, наживавшийся на смерти других. Он поджигатель войны, он хотел войны против России и был вовлечен в переворот 2014 года на Украине. Он неуважительно, с пренебрежением относится к Путину, и мы видели это на протяжении всей его истории.

– Мы все смотрели видео в интернете, на котором Байден, очевидно, не понимает, где находится, и пожимает руку воздуху. Как возможно, что люди из его администрации закрывали глаза на это?

– Они не закрывали на это глаза, они делали это намеренно. Байденом руководили элиты, находившиеся за кулисами. Одно из таких имен – Тед Кауфман, коррумпированный человек. Он представляет корпорацию DuPont (американская химическая компания – ред.). Есть транснациональные корпорации, стоящие в тени.

– Обязательно ли строго увязывать украинский кризис с двусторонними отношениями России и США? Иными словами, могут ли Москва и Вашингтон наладить отношения вне контекста конфликта на Украине?

– Знаете, Украина – несостоявшееся государство. Оно было таким много лет назад, и США вместе с НАТО организовали переворот в стране в 2014 году, что очень хорошо задокументировано, чтобы получить лидера, которого они хотели, которым стал Владимир Зеленский. Зеленский – это шут. Он не законный лидер, и он уже давно вышел за рамки законного срока пребывания на своем посту.

Я думаю, этот конфликт должен в первую очередь обсуждаться между Москвой и Вашингтоном, потому что, откровенно говоря, именно Америка и НАТО начали войну в 2014 году, подвергнув жителей Донбасса насилию.

Зеленскому нужно просто бежать на свою виллу во Франции, укрыться, либо понести наказание за свои действия. Украина потеряла поколение мужчин, женщин из-за жадности нескольких людей, украинских олигархов, сговорившихся с американскими и европейскими политиками.

– А какое в целом мнение у вас сформировалось о Владимире Зеленском?

– Это клоун. Я имею в виду, у него нет образования. Взгляните на его биографию: он просто артист. Он служил целям западных стран, был их марионеткой, и теперь кукловод хочет его убрать. Я полагаю, у него мрачное будущее. Такие люди заканчивают либо в могиле, либо в изгнании.

– Что вы можете сказать о нынешнем хозяине Белого дома?

– Я поддерживала его на посту президента. Конечно, выбирая между Байденом и Трампом, я не могла выбрать Байдена, но я поддерживала Трампа еще и потому, что думала, что он принесет мир внутри США, международный мир. Кроме того, люди вокруг него, такие как уже упомянутая Тулси Габбард, – это не "ястребы". Но существует и "глубинное государство", это не что-то мистическое. Это бюрократы, которые ждут, пока президент уйдет, чтобы продвинуть свою повестку. Они включают в себя оборонных подрядчиков, работающих с военно-промышленным комплексом.

– Ранее вы говорили, что в США становится меньше свободы. Почему это происходит?

– Я думаю, виновны обе партии: и республиканцы, и демократы. Многие из них делают вещи, противоположные общественным интересам, игнорируют конституцию, нарушают права американцев, ведут массовую слежку за своими же гражданами. Уменьшение свободы слова сегодня заметно во всем мире, и в том числе, помимо США, в Великобритании, в так называемых демократиях, которые все время читают России и другим странам лекции о правах человека.

– В последние несколько недель многие журналисты, видя анонсы выступлений Трампа, ожидают, что он объявит войну Венесуэле. Американский журналист Такер Карлсон даже утверждал, что это случится в середине декабря. Этого не произошло. Каков ваш прогноз касаемо ситуации там?

– Я думаю, по этой теме сейчас идет война внутри войны в Вашингтоне. Есть люди, которые выступают против боевых действий, они у власти, и Трамп их слушает, но есть и те люди, которые боевые действия поддерживают, и которых Трамп также слушает. Люди вроде Линдси Грэма**, которые никогда не видели войны, но которые могут повлиять на американского президента.

Есть такой политик, как Леон Панетта (министр обороны США с 2011 по 2013 годы, директор ЦРУ с 2009 по 2011 годы – ред.), он часто мелькает на CNN и говорит, что Вашингтон должен давать деньги Киеву. Но то, что не указывают в титрах этого человека, – это то, что он входит в совет директоров Raytheon Technologies (американская военно-промышленная компания – ред.), одного из крупнейших производителей оружия. Он буквально зарабатывает деньги на войне. Использовать власть, чтобы зарабатывать деньги на крови, неправильно, но так это работает в Америке.

Я думаю, Трамп сделает огромную ошибку, если объявит войну Венесуэле. Возможно, он слушает некоторых людей и знает, что завалит промежуточные выборы, потеряет консенсус и власть, если это сделает. Это решение будет подобно втягиванию США в новый Вьетнам.

– Все может быть действительно так серьезно?

– Однозначно, подобная война будет серьезным событием для США. У Венесуэлы есть оружие, ресурсы, есть другие страны по соседству, по горло сытые американским колониализмом и империализмом.

– Вы как-то заявили, что Байден выбрал Камалу Харрис (кандидат в президенты США от Демократической партии США в 2024 году, проиграла республиканцу Дональду Трампу – ред.) из-за того, что она соответствовала необходимому имиджу – темнокожая женщина, ее можно представить как кандидата в президенты. Но на самом деле их команды не ладят. Какова вероятность, что Харрис будет баллотироваться на следующих президентских выборах?

– Что касается того, что команды не ладят, – это обычное дело между вице-президентом (Харрис была вице-президентом при Байдене – ред.) и президентом. Правда, команда Джей Ди Вэнса, к примеру, хорошо ладит с Трампом. Но, говоря о Камале, я думаю, у нее нет ни денег, ни консенсуса даже в ее собственной партии, чтобы баллотироваться. Мой прогноз, что на следующих выборах от демократов может баллотироваться Гэвин Ньюсом (40-й губернатор Калифорнии – ред.). Часто говорят о Мишель Обаме, но, думаю, это будет Ньюсом.

– В декабре были опубликованы материалы из дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна, в том числе фото Клинтона, обнимающегося с девушками. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл. Как эта публикация скажется на имидже Клинтона? Как это отразится на политических перспективах связки Хиллари Клинтон и Барака Обамы?

– К сожалению, я не думаю, что вся эта история окажет влияние на политику. Американская культура настолько деградировала и нормализовала торговлю людьми, детьми, что даже публикация таких материалов не оказывает особого влияния. К тому же, по этой теме было много дезинформации от разных разведывательных ведомств, чтобы было невозможно отличить правду от лжи.

Но что правда, так это то, что были дети, которые продавались в целях сексуальной эксплуатации.

Когда я работала в Вашингтоне, я видела, как начиналась в США торговля людьми, и сначала масштаб был небольшим, но затем он вырос. Я видела знаки этого, потом столкнулась с некоторыми вещами лично, будучи молодой женщиной.

Но в контексте дела Эпштейна дело было с 14-летними детьми. Представьте человека, который выходит на школьный двор и охотится на маленьких детей для… извращенных удовольствий. Я надеюсь, что на международном уровне будет определенное возмущение. Я знаю, что Трамп хочет, чтобы эти файлы просто исчезли, но всю эту историю нужно разоблачать и дальше. Он, баллотируясь в президенты, обещал разоблачать ее, и, если он этого не сделает, Америка потеряет свою культуру. Если ваши дети становятся товаром – нет ничего ниже в обществе, чем это.

– Вы обмолвились, что получаете угрозы онлайн. От кого они исходят?

– Да, это так. Полагаю, я попала в какие-то украинские списки, вроде "Миротворца" (в самом "Миротворце" Рид нет – ред.). Многие на Западе, кто поддерживают в Россию, попадают в них. Украинцы довольно отчаянны в том, чтобы напугать людей, они троллят. Но я в России, в безопасности и чувствую себя защищенной. Кроме того, меня пыталась преследовать вся государственная машина Джо Байдена, и ничего. Так что пусть попробуют, я сейчас здесь все могу вынести. Я не капитулирую перед террористами.