FT: ситуация вокруг Гренландии может привести к созданию альтернативы НАТО

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Разлад Европы и США из-за принадлежности Гренландии может привести к созданию альтернативного НАТО альянса, а также к проблемам для американских производителей вооружений, такое мнение выразил обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.
Автор статьи анализирует текущую ситуацию с Гренландией, заявления президента США Дональда Трампа по поводу острова и положение других членов НАТО. Рахман полагает, что некоторые европейские члены Североатлантического альянса попытаются сохранить существование блока, даже если Вашингтон нападет на Гренландию. Однако, по мнению обозревателя, в этом случае альянс не сможет существовать как блок, основанный на взаимной обороне. По словам Рахмана, наиболее эффективным решением проблемы Гренландии для Европы будет доходчивое объяснение американцам последствий возможного "конца НАТО" для США.
"Риски для европейских стран в случае разрыва с США, безусловно, будут очень высоки. Им необходимо будет быстро создать новый пакт о безопасности взамен НАТО. Страны, подписавшие совместное письмо в поддержку Дании - Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша и Испания - могли бы стать основой этого альянса, наряду со странами Северной Европы", - отмечает Рахман, добавив, что создание нового блока потребует не только средств, но и введения обязательной военной службы.
По словам Рахмана, в случае разрыва Европы с США будет поставлено под вопрос существование американских баз на территории стран. Также континент может ввести ответные пошлины в отношении американских товаров. Кроме того, европейские страны могут повысить налоги и ужесточить регулирование в отношении технологических гигантов из Силиконовой долины, работающих в Европе. В статье также отмечается, что в Европе могут начаться "бойкоты потребителей" против американской продукции.
"Продажи вооружений в Европу, столь важные для американских оборонных производителей, также сократятся, поскольку европейские страны станут с большей опаской относиться к использованию американской продукции в своей критически важной инфраструктуре", - отмечает Рахман.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. О необходимости для США контролировать Гренландию заявляли вице-президент Джей Ди Вэнс, замглавы администрации Белого Дома Стивен Миллер и другие соратники Трампа.
Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Глава евродипломатии Кая Каллас 8 января заявила, что страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.