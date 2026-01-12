FT: ситуация вокруг Гренландии может привести к созданию альтернативы НАТО

По словам Рахмана, в случае разрыва Европы с США будет поставлено под вопрос существование американских баз на территории стран. Также континент может ввести ответные пошлины в отношении американских товаров. Кроме того, европейские страны могут повысить налоги и ужесточить регулирование в отношении технологических гигантов из Силиконовой долины, работающих в Европе. В статье также отмечается, что в Европе могут начаться "бойкоты потребителей" против американской продукции.