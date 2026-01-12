Рейтинг@Mail.ru
FT: ситуация вокруг Гренландии может привести к созданию альтернативы НАТО - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/razlad-2067416674.html
FT: ситуация вокруг Гренландии может привести к созданию альтернативы НАТО
FT: ситуация вокруг Гренландии может привести к созданию альтернативы НАТО - РИА Новости, 12.01.2026
FT: ситуация вокруг Гренландии может привести к созданию альтернативы НАТО
Разлад Европы и США из-за принадлежности Гренландии может привести к созданию альтернативного НАТО альянса, а также к проблемам для американских производителей... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T17:13:00+03:00
2026-01-12T17:13:00+03:00
в мире
гренландия
сша
европа
дональд трамп
стивен миллер
метте фредериксен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067253877_0:140:3241:1963_1920x0_80_0_0_58c3e2654428ff4b27654f2ebc468ea3.jpg
https://ria.ru/20260112/es-2067394540.html
https://ria.ru/20260111/grenlandiya-2067133439.html
https://ria.ru/20260112/grenlandiya-2067350818.html
гренландия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067253877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8f9ae7e73fbace579e714340cd9a8f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, европа, дональд трамп, стивен миллер, метте фредериксен, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Европа, Дональд Трамп, Стивен Миллер, Метте Фредериксен, НАТО, Евросоюз
FT: ситуация вокруг Гренландии может привести к созданию альтернативы НАТО

FT: разлад Европы и США из-за Гренландии может привести к созданию аналога НАТО

© REUTERS / Leonhard FoegerНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© REUTERS / Leonhard Foeger
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Разлад Европы и США из-за принадлежности Гренландии может привести к созданию альтернативного НАТО альянса, а также к проблемам для американских производителей вооружений, такое мнение выразил обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.
Автор статьи анализирует текущую ситуацию с Гренландией, заявления президента США Дональда Трампа по поводу острова и положение других членов НАТО. Рахман полагает, что некоторые европейские члены Североатлантического альянса попытаются сохранить существование блока, даже если Вашингтон нападет на Гренландию. Однако, по мнению обозревателя, в этом случае альянс не сможет существовать как блок, основанный на взаимной обороне. По словам Рахмана, наиболее эффективным решением проблемы Гренландии для Европы будет доходчивое объяснение американцам последствий возможного "конца НАТО" для США.
Андрюс Кубилюс - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Захват США Гренландии будет концом НАТО, заявил еврокомиссар
Вчера, 15:46
"Риски для европейских стран в случае разрыва с США, безусловно, будут очень высоки. Им необходимо будет быстро создать новый пакт о безопасности взамен НАТО. Страны, подписавшие совместное письмо в поддержку Дании - Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша и Испания - могли бы стать основой этого альянса, наряду со странами Северной Европы", - отмечает Рахман, добавив, что создание нового блока потребует не только средств, но и введения обязательной военной службы.
По словам Рахмана, в случае разрыва Европы с США будет поставлено под вопрос существование американских баз на территории стран. Также континент может ввести ответные пошлины в отношении американских товаров. Кроме того, европейские страны могут повысить налоги и ужесточить регулирование в отношении технологических гигантов из Силиконовой долины, работающих в Европе. В статье также отмечается, что в Европе могут начаться "бойкоты потребителей" против американской продукции.
"Продажи вооружений в Европу, столь важные для американских оборонных производителей, также сократятся, поскольку европейские страны станут с большей опаской относиться к использованию американской продукции в своей критически важной инфраструктуре", - отмечает Рахман.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
11 января, 08:00
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. О необходимости для США контролировать Гренландию заявляли вице-президент Джей Ди Вэнс, замглавы администрации Белого Дома Стивен Миллер и другие соратники Трампа.
Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Глава евродипломатии Кая Каллас 8 января заявила, что страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Посол Дании ответил на слова посланника Трампа об оккупации Гренландии
Вчера, 12:36
 
В миреГренландияСШАЕвропаДональд ТрампСтивен МиллерМетте ФредериксенНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала