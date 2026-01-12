https://ria.ru/20260112/pvo-2067472413.html
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 12.01.2026
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T22:23:00+03:00
2026-01-12T22:23:00+03:00
2026-01-12T22:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ивановская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289892_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_7ba5e3c544634301c63184906f94231d.jpg
https://ria.ru/20260106/tver-2066559270.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289892_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c80078ae13daac0e60f8499c7e121f8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ивановская область
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников