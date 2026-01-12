https://ria.ru/20260112/pvo-2067446825.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Курской области, сообщает в понедельник оперштаб регионального правительства. РИА Новости, 12.01.2026
