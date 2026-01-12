Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 12.01.2026
ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом
ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом - РИА Новости, 12.01.2026
ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом
Российская система ПВО сбила воздушные цели противника над Белгородом и Белгородским округом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
вячеслав гладков
белгород
шебекино
Новости
белгород, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Вячеслав Гладков
ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом

Силы ПВО сбили воздушные цели ВСУ над Белгородом и Белгородским округом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Российская система ПВО сбила воздушные цели противника над Белгородом и Белгородским округом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО – сбиты воздушные цели противника. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, информация о последствиях на данный момент не поступает.
Ранее в понедельник была объявлена угроза обстрела в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе, она продлилась семь минут.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородШебекиноВячеслав Гладков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
