ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом
ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом - РИА Новости, 12.01.2026
ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом
Российская система ПВО сбила воздушные цели противника над Белгородом и Белгородским округом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
вячеслав гладков
белгород
шебекино
ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом
Силы ПВО сбили воздушные цели ВСУ над Белгородом и Белгородским округом