https://ria.ru/20260112/pvo-2067413201.html
ПВО за день уничтожила 19 беспилотников ВСУ
ПВО за день уничтожила 19 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 12.01.2026
ПВО за день уничтожила 19 беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО в период с 8.00 до 16.00 мск в понедельник сбили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами и Азовским морем, сообщили... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:55:00+03:00
2026-01-12T16:55:00+03:00
2026-01-12T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
азовское море
республика крым
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289914_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_15c2d90c8a05ec77197149df50c02871.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
азовское море
республика крым
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289914_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_40debe90ce60b8dddabde73aeec3f6ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, азовское море, республика крым, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Азовское море, Республика Крым, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за день уничтожила 19 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за день уничтожили 19 украинских БПЛА