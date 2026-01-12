Рейтинг@Mail.ru
ПВО за день уничтожила 19 беспилотников ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 12.01.2026 (обновлено: 16:59 12.01.2026)
ПВО за день уничтожила 19 беспилотников ВСУ
ПВО за день уничтожила 19 беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО в период с 8.00 до 16.00 мск в понедельник сбили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами и Азовским морем, сообщили... РИА Новости, 12.01.2026
ПВО за день уничтожила 19 беспилотников ВСУ

Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в период с 8.00 до 16.00 мск в понедельник сбили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
"12 января с 8.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Республики Крым, четыре – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области и пять БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
