МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Европа могла бы помешать американскому лидеру Дональду Трампу в реализации его плана по Гренландии только с помощью урегулирования отношений с Россией, утверждает Geopolitika.news.
"У Трампа всегда в руках "Дамоклов меч", который уже навис над Европой: он манипулирует "угрозой" со стороны России Европе и может договориться с Владимиром Путиным, что автоматически сделает Европу побежденной стороной. <…> Теоретически Европа могла бы помешать Трампу только одним способом: она могла бы продвинуться в своих переговорах с Путиным", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, в последнее время к диалогу с Кремлем начали склоняться французский лидер Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони. По словам автора статьи, канцлер Германии Фридрих Мерц также "сменил тон на более примирительный, высказываясь о Москве".
В декабре французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. Позже Макрон заявил, что в ближайшие недели может произойти разговор с Путиным.
В ответ на заявления Макрона представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>