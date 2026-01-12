Рейтинг@Mail.ru
"Дамоклов меч". СМИ узнали, как Путин может помочь Европе - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/putin-2067432874.html
"Дамоклов меч". СМИ узнали, как Путин может помочь Европе
"Дамоклов меч". СМИ узнали, как Путин может помочь Европе - РИА Новости, 12.01.2026
"Дамоклов меч". СМИ узнали, как Путин может помочь Европе
Европа могла бы помешать американскому лидеру Дональду Трампу в реализации его плана по Гренландии только с помощью урегулирования отношений с Россией,... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T18:29:00+03:00
2026-01-12T18:29:00+03:00
в мире
европа
россия
гренландия
владимир путин
эммануэль макрон
джорджа мелони
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_1bce5b9f8bfce0aeaebfb1fded120ddf.jpg
https://ria.ru/20260112/zelenskiy-2067390264.html
https://ria.ru/20260112/oreshnik-2067397453.html
европа
россия
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fba862386c2f2eb1d14b9883d8b50d4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, гренландия, владимир путин, эммануэль макрон, джорджа мелони, евросоюз, сша, дональд трамп
В мире, Европа, Россия, Гренландия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони, Евросоюз, США, Дональд Трамп
"Дамоклов меч". СМИ узнали, как Путин может помочь Европе

GN: ЕС может спасти Гренландию от Трампа только при условии диалога с Путиным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Европа могла бы помешать американскому лидеру Дональду Трампу в реализации его плана по Гренландии только с помощью урегулирования отношений с Россией, утверждает Geopolitika.news.
"У Трампа всегда в руках "Дамоклов меч", который уже навис над Европой: он манипулирует "угрозой" со стороны России Европе и может договориться с Владимиром Путиным, что автоматически сделает Европу побежденной стороной. <…> Теоретически Европа могла бы помешать Трампу только одним способом: она могла бы продвинуться в своих переговорах с Путиным", — говорится в публикации.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками
Вчера, 15:24
Как отмечает издание, в последнее время к диалогу с Кремлем начали склоняться французский лидер Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони. По словам автора статьи, канцлер Германии Фридрих Мерц также "сменил тон на более примирительный, высказываясь о Москве".
В пятницу Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать говорить с Россией по теме Украины, и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.
В декабре французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. Позже Макрон заявил, что в ближайшие недели может произойти разговор с Путиным.
В ответ на заявления Макрона представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Русские в ярости". В Японии дерзко высказались о реакции на "Орешник"
Вчера, 16:05
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЕвропаРоссияГренландияВладимир ПутинЭммануэль МакронДжорджа МелониЕвросоюзСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала