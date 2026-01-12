Рейтинг@Mail.ru
13:44 12.01.2026 (обновлено: 13:53 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/putin-2067367892.html
Новогоднее обращение Путина посмотрели более 64 миллионов человек
Новогоднее обращение Путина посмотрели более 64 миллионов человек
2026-01-12T13:44:00+03:00
2026-01-12T13:53:00+03:00
россия
владимир путин
2026
россия, владимир путин
Новогоднее обращение Путина посмотрели более 64 миллионов человек

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина суммарно на всех телеканалах посмотрели более 64 миллионов человек, следует из данных исследования Mediascope, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Показатели на всех указанных каналах вместе: 64 миллиона 5 тысяч 100 человек", - следует из данных исследования.
Уточняется, что на Первом канале обращение посмотрели более 23 миллионов человек, на телеканале "Россия 1" - более 15 миллионов.
По данным Mediascope, всего программу на ТВ транслировали 30 каналов. На телеканале ТНТ обращение посмотрели более 6 миллионов человек, аудитория программы на НТВ составила почти 4 миллиона человек. Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму) на всех каналах составил 46,6% россиян.
Данные по прямой трансляции приведены за 31 декабря 2025 года по всей России по россиянам старше 4 лет, включая домашний и дачный просмотр.
Мандарины - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Россияне съедают шестую часть мирового мандаринового импорта
4 января, 06:02
 
