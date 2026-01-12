Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам. Архивное фото

Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам

Новогоднее обращение Путина посмотрели более 64 миллионов человек

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина суммарно на всех телеканалах посмотрели более 64 миллионов человек, следует из данных исследования Mediascope, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

« "Показатели на всех указанных каналах вместе: 64 миллиона 5 тысяч 100 человек", - следует из данных исследования.

Уточняется, что на Первом канале обращение посмотрели более 23 миллионов человек, на телеканале "Россия 1" - более 15 миллионов.

По данным Mediascope, всего программу на ТВ транслировали 30 каналов. На телеканале ТНТ обращение посмотрели более 6 миллионов человек, аудитория программы на НТВ составила почти 4 миллиона человек. Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму) на всех каналах составил 46,6% россиян.