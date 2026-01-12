https://ria.ru/20260112/putin-2067365633.html
Путин поручил Мантурову "вычистить" фактор второй смены в ОПК
Путин поручил Мантурову "вычистить" фактор второй смены в ОПК
Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову при оценке производительности труда в оборонной промышленности "вычистить"... РИА Новости, 12.01.2026
Путин поручил Мантурову обратить внимание на производительность труда в ОПК