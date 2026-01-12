Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил Мантурову "вычистить" фактор второй смены в ОПК - РИА Новости, 12.01.2026
13:35 12.01.2026
Путин поручил Мантурову "вычистить" фактор второй смены в ОПК
Путин поручил Мантурову "вычистить" фактор второй смены в ОПК
Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову при оценке производительности труда в оборонной промышленности "вычистить"... РИА Новости, 12.01.2026
Путин поручил Мантурову "вычистить" фактор второй смены в ОПК

Путин поручил Мантурову обратить внимание на производительность труда в ОПК

Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову при оценке производительности труда в оборонной промышленности "вычистить" фактор второй смены.
Глава государства в понедельник встретился с первым вице-премьером в Кремле.
"Это очень важный вопрос. И я просил бы вас "вычистить" фактор второй смены и смотреть по сути, что происходит с производительностью труда, в том числе и в секторе оборонной промышленности", - обратился Путин к Мантурову.
Мантуров рассказал о выполнении предприятиями ОПК гражданских проектов
Россия Владимир Путин Денис Мантуров Экономика
 
 
