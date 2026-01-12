Рейтинг@Mail.ru
13:32 12.01.2026 (обновлено: 13:43 12.01.2026)
экономика, россия, владимир путин, денис мантуров
Экономика, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров
Путин спросил Мантурова об инструментах поддержки промышленных предприятий

Путин попросил Мантурова оценить меры поддержки промышленных предприятий

Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова оценить работу инструментов поддержки промышленных предприятий в России.
Путин в понедельник встретился с Мантуровым в Кремле.
"Как вы оцениваете работу каждого из этих инструментов поддержки промышленности? Вы назвали только один, но у нас целый набор", - сказал Путин во время встречи.
Вице-премьер в свою очередь отметил, что все существующие меры поддержки работают в комплексе. В частности, он рассказал о применении специальных инвестиционных контрактов, которые обеспечивают предприятия льготами по налогам, причем не только федеральными, но и региональными.
"Это, судя по всему, и обеспечивает объем инвестиций", - подчеркнул Путин.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности в 2025 году
Экономика Россия Владимир Путин Денис Мантуров
 
 
