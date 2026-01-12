Путин спросил Мантурова об инструментах поддержки промышленных предприятий

Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова оценить работу инструментов поддержки промышленных предприятий в России.

Путин в понедельник встретился с Мантуровым в Кремле.

"Как вы оцениваете работу каждого из этих инструментов поддержки промышленности? Вы назвали только один, но у нас целый набор", - сказал Путин во время встречи.

Вице-премьер в свою очередь отметил, что все существующие меры поддержки работают в комплексе. В частности, он рассказал о применении специальных инвестиционных контрактов, которые обеспечивают предприятия льготами по налогам, причем не только федеральными, но и региональными.