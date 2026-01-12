https://ria.ru/20260112/putin-2067360745.html
Путин указал на важность производительности труда в ОПК
Путин указал на важность производительности труда в ОПК - РИА Новости, 12.01.2026
Путин указал на важность производительности труда в ОПК
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с первым заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым подчеркнул важность вопроса
2026-01-12T13:21:00+03:00
2026-01-12T13:21:00+03:00
2026-01-12T13:28:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
денис мантуров
россия
Путин указал на важность производительности труда в ОПК
Путин указал на важность повышения производительности труда в российском ОПК