13:20 12.01.2026 (обновлено: 13:45 12.01.2026)
Путин обсудил с Мантуровым космическую сферу
Путин обсудил с Мантуровым космическую сферу
россия, денис мантуров, владимир путин
Россия, Денис Мантуров, Владимир Путин
Путин обсудил с Мантуровым космическую сферу

Путин на встрече с Мантуровым предложил обсудить космическую сферу

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым предложил обсудить космическую сферу.
"И хотел бы услышать ваши оценки того, что происходит в космической сфере, имея в виду, что это, что называется, разработки двойного применения", - сказал Путин.
Мантуров доложил Путину о выполнении гособоронзаказа
