Путин обсудил с Мантуровым космическую сферу
Президент России Владимир Путин на встрече с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым предложил обсудить космическую сферу. РИА Новости, 12.01.2026
