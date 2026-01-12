Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей экономики - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 12.01.2026 (обновлено: 13:20 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/putin-2067358790.html
Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей экономики
Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей экономики - РИА Новости, 12.01.2026
Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей экономики
Обрабатывающие отрасли экономики России показали хороший результат в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:14:00+03:00
2026-01-12T13:20:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925052249_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_c960c769e57f7dbdf4e7aac0a7a69212.jpg
https://ria.ru/20260112/putin-2067360459.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925052249_360:0:3089:2047_1920x0_80_0_0_0bd4aa4d90f9c7fb5c1fbfa284bcdeec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей экономики

Путин: обрабатывающие отрасли экономики показали хороший результат в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОператор станка с ЧПУ
Оператор станка с ЧПУ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Оператор станка с ЧПУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Обрабатывающие отрасли экономики России показали хороший результат в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Денис Валентинович (Мантуров, первый вице-премьер РФ - ред.), знаю, что вы хотели поговорить о ситуации в обрабатывающих отраслях. Они показали хороший результат по 2025 году", - сказал Путин на встрече с Мантуровым.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Путин обсудил с Мантуровым космическую сферу
Вчера, 13:20
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала