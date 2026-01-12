https://ria.ru/20260112/putin-2067358790.html
Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей экономики
Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей экономики - РИА Новости, 12.01.2026
Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей экономики
Обрабатывающие отрасли экономики России показали хороший результат в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:14:00+03:00
2026-01-12T13:14:00+03:00
2026-01-12T13:20:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925052249_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_c960c769e57f7dbdf4e7aac0a7a69212.jpg
https://ria.ru/20260112/putin-2067360459.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925052249_360:0:3089:2047_1920x0_80_0_0_0bd4aa4d90f9c7fb5c1fbfa284bcdeec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил результаты обрабатывающих отраслей экономики
Путин: обрабатывающие отрасли экономики показали хороший результат в 2025 году