Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал Путину о росте ОПК и обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 12.01.2026 (обновлено: 15:57 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/putin-2067357999.html
Мантуров рассказал Путину о росте ОПК и обрабатывающей промышленности
Мантуров рассказал Путину о росте ОПК и обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 12.01.2026
Мантуров рассказал Путину о росте ОПК и обрабатывающей промышленности
Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал Владимиру Путину о росте производительности в ОПК, инвестициях в обрабатывающую промышленность и достижениях в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:11:00+03:00
2026-01-12T15:57:00+03:00
россия
политика
денис мантуров
владимир путин
плесецк
роскосмос
байконур (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362064_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5b785d9268a66f59c3cac87ede5b0c6.jpg
https://ria.ru/20260112/manturov-2067363889.html
https://ria.ru/20251217/msp-2062670384.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063234333.html
россия
плесецк
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с Мантуровым
Путин в первый рабочий день года встретился с Мантуровым
2026-01-12T13:11
true
PT1M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362064_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0bb9e62af456106bcabece0ac30d87de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, денис мантуров, владимир путин, плесецк, роскосмос, байконур (город)
Россия, Политика, Денис Мантуров, Владимир Путин, Плесецк, Роскосмос, Байконур (город)
Мантуров рассказал Путину о росте ОПК и обрабатывающей промышленности

Путин обсудил с Мантуровым ОПК, обрабатывающую и космическую отрасли

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал Владимиру Путину о росте производительности в ОПК, инвестициях в обрабатывающую промышленность и достижениях в космический сфере.
Основные подробности — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров во время встречи

Об ОПК

Предприятия выполнили все задания гособоронзаказа, особое внимание — вооружению для спецоперации.
Минобороны, Минпромторг и Минфин решили: продукцию ОПК нужно распределить по годам с учетом роста производительности труда.
«

"В общей сложности в ОПК задействованы три миллиона 800 тысяч человек, только за последние три года добавилось 800 тысяч человек, и мы видим повышение производительности труда".

Первый вице-премьер России Денис Мантуров
Денис Мантуров
первый вице-премьер
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Мантуров оценил долю гражданской продукции на предприятиях ОПК в 2025 году
Вчера, 13:32

Об обрабатывающей промышленности

Рост обрабатывающей промышленности по итогам 2025-го составил около трех процентов.
«

"Нужно отдать должное нашим компаниям, которые в непростых условиях сохраняют инвестиционный импульс. За три квартала прошлого года рост по инвестициям в обрабатывающих отраслях составил 23 процента — это примерно пять триллионов рублей".

Первый вице-премьер России Денис Мантуров
Денис Мантуров
Первый вице-премьер
Вырос и экспорт — на 18 процентов за десять месяцев прошлого года.
«

"Наши предприятия преодолели первый этап адаптации к новым рынкам, исходя из того, что мы поставляем на сегодняшний день 80 процентов именно в дружественные страны".

Первый вице-премьер России Денис Мантуров
Денис Мантуров
первый вице-премьер
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Промышленные МСП получат льготное финансирование почти на 180 млрд рублей
17 декабря 2025, 15:22

О космической отрасли

В прошлом году "Роскосмос" запустил 17 ракет космического назначения. Число спутников увеличилось с 288 до 300.
«

"Отдельно выделен запуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для Министерства обороны. Ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур. <...> Следующим этапом станет масштабное использование "Ангары" с космодрома Восточный, в том числе для задач по российской орбитальной станции, в последующем — для пилотируемой космонавтики и выполнения задач по лунному направлению".

Первый вице-премьер России Денис Мантуров
Денис Мантуров
первый вице-премьер
Выросла и выручка предприятий космической отрасли — на десять процентов.
«

"Вы ставили задачу — максимально использовать частный бизнес, который будет выполнять работу по этому направлению. Рассчитываю, что мы будем таким образом ускорять темпы и участвовать в непростой гонке с мировыми лидерами в космической отрасли".

Первый вице-премьер России Денис Мантуров
Денис Мантуров
первый вице-премьер
Ведомства-заказчики предусмотрели на это пять миллиардов рублей.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россия выступает против размещения оружия в космосе, заявил Путин
19 декабря 2025, 13:47
 
РоссияПолитикаДенис МантуровВладимир ПутинПлесецкРоскосмосБайконур (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала