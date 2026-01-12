https://ria.ru/20260112/putin-2067357999.html
Мантуров рассказал Путину о росте ОПК и обрабатывающей промышленности
Путин обсудил с Мантуровым ОПК, обрабатывающую и космическую отрасли
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал Владимиру Путину о росте производительности в ОПК, инвестициях в обрабатывающую промышленность и достижениях в космический сфере.
Основные подробности — в материале РИА Новости.
Предприятия выполнили все задания гособоронзаказа, особое внимание — вооружению для спецоперации.
Минобороны, Минпромторг и Минфин решили: продукцию ОПК нужно распределить по годам с учетом роста производительности труда.
«
"В общей сложности в ОПК задействованы три миллиона 800 тысяч человек, только за последние три года добавилось 800 тысяч человек, и мы видим повышение производительности труда".
Денис Мантуров
первый вице-премьер
Об обрабатывающей промышленности
Рост обрабатывающей промышленности по итогам 2025-го составил около трех процентов.
«
"Нужно отдать должное нашим компаниям, которые в непростых условиях сохраняют инвестиционный импульс. За три квартала прошлого года рост по инвестициям в обрабатывающих отраслях составил 23 процента — это примерно пять триллионов рублей".
Денис Мантуров
Первый вице-премьер
Вырос и экспорт — на 18 процентов за десять месяцев прошлого года.
«
"Наши предприятия преодолели первый этап адаптации к новым рынкам, исходя из того, что мы поставляем на сегодняшний день 80 процентов именно в дружественные страны".
Денис Мантуров
первый вице-премьер
В прошлом году "Роскосмос
" запустил 17 ракет космического назначения. Число спутников увеличилось с 288 до 300.
«
"Отдельно выделен запуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для Министерства обороны. Ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур. <...> Следующим этапом станет масштабное использование "Ангары" с космодрома Восточный, в том числе для задач по российской орбитальной станции, в последующем — для пилотируемой космонавтики и выполнения задач по лунному направлению".
Денис Мантуров
первый вице-премьер
Выросла и выручка предприятий космической отрасли — на десять процентов.
«
"Вы ставили задачу — максимально использовать частный бизнес, который будет выполнять работу по этому направлению. Рассчитываю, что мы будем таким образом ускорять темпы и участвовать в непростой гонке с мировыми лидерами в космической отрасли".
Денис Мантуров
первый вице-премьер
Ведомства-заказчики предусмотрели на это пять миллиардов рублей.