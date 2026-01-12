Мантуров рассказал Путину о росте ОПК и обрабатывающей промышленности

«

"Отдельно выделен запуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для Министерства обороны. Ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур. <...> Следующим этапом станет масштабное использование "Ангары" с космодрома Восточный, в том числе для задач по российской орбитальной станции, в последующем — для пилотируемой космонавтики и выполнения задач по лунному направлению".