На Западе жестко отреагировали на слова Хили о похищении Путина

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X выразил недоумение высказыванием министра обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить президента России Владимира Путина.
"Политика великих держав в 2026 году: мы не можем вести дипломатию с президентом крупнейшей в мире ядерной державы, но мы должны его похитить... Вот такие люди нас представляют", — заявил он.
Как сообщила в воскресенье газета The Telegraph, Хили во время визита в Киев заявил, что хочет похитить российского лидера. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала его слова влажными фантазиями британских извращенцев.
США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.