Путин поздравил композитора Раймонда Паулса с юбилеем
12:05 12.01.2026 (обновлено: 00:23 13.01.2026)
Путин поздравил композитора Раймонда Паулса с юбилеем
Путин поздравил композитора Раймонда Паулса с юбилеем - РИА Новости, 13.01.2026
Путин поздравил композитора Раймонда Паулса с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР композитора Раймонда Паулса с 90-летием, отметив, что его произведения исполняются сегодня, как РИА Новости, 13.01.2026
Путин поздравил композитора Раймонда Паулса с юбилеем

Путин поздравил композитора Раймонда Паулса с 90-летием

© РИА Новости / Евгений Биятов
Раймонд Паулс. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР композитора Раймонда Паулса с 90-летием, отметив, что его произведения исполняются сегодня, как и десятилетия назад, мэтрами эстрады и молодыми артистами, а также заслуженно пользуются широкой популярностью.
Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Уважаемый Раймонд Волдемарович, сердечно поздравляю Вас с 90-летием", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что россияне и жители других стран искренне любят Паулса как талантливого пианиста и композитора, а его произведения по-прежнему популярны.
Путин пожелал Паулсу доброго здоровья, душевной бодрости, благополучия и долгих лет жизни.
