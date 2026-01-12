Путин отметил, что в работе прокуратуры не может быть места равнодушию

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении работников органов прокуратуры России с профессиональным праздником отметил, что в их работе не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу и выразил уверенность, что они и впредь будут надежно стоять на страже закона и правопорядка.

"Сегодня прокуратура по праву является одной из важнейших структур государственной власти… В вашей работе нет, не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу. Ведь от решений прокурора зависят судьбы людей, их репутация, вера в справедливость и силу государства", - сказал Путин в видеообращении.

Он отметил, что прокуратура решает широкий круг задач по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона, отстаивает и восстанавливает права и интересы граждан, общества и государства, вносит весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, поддерживает государственные обвинения в судебных инстанциях.

"Уверен, что работники органов прокуратуры будут и впредь честно и добросовестно выполнять свои обязанности, надежно стоять на страже закона и правопорядка", - добавил президент.

Он пожелал работникам органов прокуратуры здоровья и новых успехов в работе, передав самые добрые пожелания их родным и близким.

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.