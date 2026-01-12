https://ria.ru/20260112/putin-2067284380.html
Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником - РИА Новости, 12.01.2026
Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником, отметив, что эта дата олицетворяет... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T00:04:00+03:00
2026-01-12T00:04:00+03:00
2026-01-12T00:23:00+03:00
общество
россия
владимир путин
борис ельцин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20251201/putin-2058843477.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, борис ельцин
Общество, Россия, Владимир Путин, Борис Ельцин
Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Путин поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником, отметив, что эта дата олицетворяет высокое государственное и общественное признание значимости их труда.
"Уважаемые товарищи, уважаемые ветераны органов прокуратуры, поздравляю вас с Днём работника прокуратуры. Этот праздник олицетворяет высокое государственное и общественное признание значимости труда тех, для кого профессия прокурора стала делом всей жизни, кто верно и преданно служит закону, защищает права и свободы наших граждан, поддерживает правопорядок, вносит свой вклад в укрепление суверенитета страны", - сказал Путин в своем видеообращении
.
Он указал на то, что менялись исторические эпохи, но во все времена работа в органах прокуратуры требовала глубокого знания законодательства, умения веско и убедительно аргументировать свои решения, высокой личной ответственности и принципиальности.
"И в наши дни эти качества отличают лучших представителей прокурорского корпуса России, служат верным профессиональным ориентиром для молодых сотрудников", - подчеркнул президент.
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.
Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.