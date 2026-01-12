Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником, отметив, что эта дата олицетворяет высокое государственное и общественное признание значимости их труда.

"Уважаемые товарищи, уважаемые ветераны органов прокуратуры, поздравляю вас с Днём работника прокуратуры. Этот праздник олицетворяет высокое государственное и общественное признание значимости труда тех, для кого профессия прокурора стала делом всей жизни, кто верно и преданно служит закону, защищает права и свободы наших граждан, поддерживает правопорядок, вносит свой вклад в укрепление суверенитета страны", - сказал Путин в своем видеообращении

Он указал на то, что менялись исторические эпохи, но во все времена работа в органах прокуратуры требовала глубокого знания законодательства, умения веско и убедительно аргументировать свои решения, высокой личной ответственности и принципиальности.

"И в наши дни эти качества отличают лучших представителей прокурорского корпуса России, служат верным профессиональным ориентиром для молодых сотрудников", - подчеркнул президент.

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.