Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности в 2025 году
Рост обрабатывающей промышленности в России по итогам прошлого года оценивается на уровне 3%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Рост обрабатывающей промышленности в России по итогам прошлого года оценивается на уровне 3%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы закончили 2025 год с показателями около 3%, в феврале мы более точно увидим цифры после получения официальной статистики", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным
, комментируя динамику обрабатывающей промышленности в России за год.
Первый вице-премьер РФ добавил, что хорошие показатели по обрабатывающей промышленности в 2025 году наблюдаются в фармацевтике, в медицинской промышленности, в радиоэлектронике. В этих сегментах рост составил более 15%. По химическому комплексу, включая минеральные удобрения, рост превысил 6%.