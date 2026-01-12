Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности в 2025 году

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Рост обрабатывающей промышленности в России по итогам прошлого года оценивается на уровне 3%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Первый вице-премьер РФ добавил, что хорошие показатели по обрабатывающей промышленности в 2025 году наблюдаются в фармацевтике, в медицинской промышленности, в радиоэлектронике. В этих сегментах рост составил более 15%. По химическому комплексу, включая минеральные удобрения, рост превысил 6%.