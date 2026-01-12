Гуцан отметил героизм работы прокуроров в условиях СВО

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан в поздравлении с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры, отметил их героизм в условиях специальной военной операции, Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан в поздравлении с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры, отметил их героизм в условиях специальной военной операции, сообщили в надзорном ведомстве.

"Особенно важно отметить настоящий героизм наших коллег в условиях специальной военной операции. Ваши мужество и преданность делу вносят неоценимый вклад в достижение поставленных целей", - говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

Гуцан подчеркнул, что сегодня перед ведомством стоят стратегически важные задачи, от решения которых во многом зависит будущее России, и отметил профессиональную ответственность прокуроров за их выполнение.

"В то же время мы свято чтим традиции. Опираемся на богатый опыт, накопленный за многие годы. Слов благодарности за это заслуживают ветераны органов прокуратуры. Мы безмерно уважаем огромный вклад каждого из вас", - добавил он.

Генпрокурор поблагодарил за честную службу, самоотдачу и пожелал крепкого здоровья, успехов в труде на благо Родины.

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.