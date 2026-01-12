https://ria.ru/20260112/programmy-2067399452.html
В России разработали программы для выявления предрисков заболеваний
В России разработали программы для выявления предрисков заболеваний - РИА Новости, 12.01.2026
В России разработали программы для выявления предрисков заболеваний
Специальные программы исследований для выявления предрисков развития заболеваний разработаны в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:17:00+03:00
2026-01-12T16:17:00+03:00
2026-01-12T16:17:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg
https://ria.ru/20260105/kabmin-2066444175.html
https://ria.ru/20251215/meditsina-2062022829.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_01fe41fa70dd2294420d7ece7f71ce0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, медицина
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Медицина
В России разработали программы для выявления предрисков заболеваний
Голикова рассказала о программах для выявления предрисков развития заболеваний
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Специальные программы исследований для выявления предрисков развития заболеваний разработаны в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Российскими специалистами с учетом мирового опыта разработаны специальные программы исследований, на основе которых будут выявляться предриски развития заболеваний", - сказала Голикова
на совещании с вице-премьерами РФ
.
Она отметила, что исследования будут проводить центры здоровья. Расходы полностью просчитаны правительством и обеспечены финансово за счет обязательного медицинского страхования, и являются бесплатными для россиян.
По словам вице-премьера, в России необходимо создать систему охраны здоровья, которая не будет позволять допускать формирование факторов риска развития заболеваний. А также своевременно выявлять и корректировать отклонения в организме человека.