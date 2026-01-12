https://ria.ru/20260112/prodazha-2067288682.html
Время продажи алкоголя сократят в одном регионе России
Время продажи алкоголя сократят в одном регионе России - РИА Новости, 12.01.2026
Время продажи алкоголя сократят в одном регионе России
Время продажи алкогольных напитков сократят с 1 марта 2026 года в Пермском крае на один час, купить спиртное будет возможно с 8.00 до 22.00, мера направлена на... РИА Новости, 12.01.2026
Время продажи алкоголя сократят в одном регионе России
РИА Новости: в Пермском крае на час сократят время продажи алкоголя
ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Время продажи алкогольных напитков сократят с 1 марта 2026 года в Пермском крае на один час, купить спиртное будет возможно с 8.00 до 22.00, мера направлена на снижение употребления алкоголя, сообщили РИА Новости в краевом правительстве.
Соответствующее постановление правительства региона предусматривает сокращение периода продажи алкоголя на один час. Сейчас розничная продажа алкоголя в Пермском крае
разрешена с 8.00 до 23.00, а с 1 марта — только до 22.00.
"Цель ужесточения продажи — снижение употребления алкоголя, соблюдение требований общественного порядка, снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе краевого правительства.