Время продажи алкоголя сократят в одном регионе России

ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Время продажи алкогольных напитков сократят с 1 марта 2026 года в Пермском крае на один час, купить спиртное будет возможно с 8.00 до 22.00, мера направлена на снижение употребления алкоголя, сообщили РИА Новости в краевом правительстве.