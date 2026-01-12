Рейтинг@Mail.ru
Время продажи алкоголя сократят в одном регионе России - РИА Новости, 12.01.2026
01:16 12.01.2026
Время продажи алкоголя сократят в одном регионе России
общество, пермский край, россия
Общество, Пермский край, Россия
Время продажи алкоголя сократят в одном регионе России

© Fotolia / Pavel LosevskyМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Fotolia / Pavel Losevsky
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Время продажи алкогольных напитков сократят с 1 марта 2026 года в Пермском крае на один час, купить спиртное будет возможно с 8.00 до 22.00, мера направлена на снижение употребления алкоголя, сообщили РИА Новости в краевом правительстве.
Соответствующее постановление правительства региона предусматривает сокращение периода продажи алкоголя на один час. Сейчас розничная продажа алкоголя в Пермском крае разрешена с 8.00 до 23.00, а с 1 марта — только до 22.00.
"Цель ужесточения продажи — снижение употребления алкоголя, соблюдение требований общественного порядка, снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Вологодский губернатор предупредил о диверсиях с суррогатным алкоголем
9 января, 18:18
 
ОбществоПермский крайРоссия
 
 
