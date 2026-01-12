На жительницу Приморья завели уголовное дело за разбитое стекло в скорой

В соцсетях появилось видео, на котором женщина угрожает водителю "скорой", а потом разбивает стекло в двери машины и падает. Её поднимает подруга. Участницей инцидента оказалась 50-летняя местная жительница. Женщина спровоцировала конфликт, пытаясь выяснить у водителя скорой помощи, от кого из жильцов дома поступил вызов. Получив отказ, она повела себя агрессивно.