На жительницу Приморья завели уголовное дело за разбитое стекло в скорой - РИА Новости, 12.01.2026
02:37 12.01.2026
На жительницу Приморья завели уголовное дело за разбитое стекло в скорой
Уголовное дело заведено на 50-летнюю жительницу Приморского края за разбитое стекло автомобиля скорой помощи, сообщает УМВД России по региону.
На жительницу Приморья завели уголовное дело за разбитое стекло в скорой

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв - РИА Новости. Уголовное дело заведено на 50-летнюю жительницу Приморского края за разбитое стекло автомобиля скорой помощи, сообщает УМВД России по региону.
В соцсетях появилось видео, на котором женщина угрожает водителю "скорой", а потом разбивает стекло в двери машины и падает. Её поднимает подруга. Участницей инцидента оказалась 50-летняя местная жительница. Женщина спровоцировала конфликт, пытаясь выяснить у водителя скорой помощи, от кого из жильцов дома поступил вызов. Получив отказ, она повела себя агрессивно.
"Женщина спровоцировала конфликт, пытаясь выяснить у водителя скорой помощи, от кого из жильцов дома поступил вызов. Получив отказ, она проявила агрессию, повредив стекло водительской двери спецавтомобиля… Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску в отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, расследование в настоящий момент продолжается.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Ленинградской области завели дело после травмирования ребенка лошадью
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
