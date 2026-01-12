https://ria.ru/20260112/primore-2067291615.html
На жительницу Приморья завели уголовное дело за разбитое стекло в скорой
Уголовное дело заведено на 50-летнюю жительницу Приморского края за разбитое стекло автомобиля скорой помощи, сообщает УМВД России по региону.
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв - РИА Новости. Уголовное дело заведено на 50-летнюю жительницу Приморского края за разбитое стекло автомобиля скорой помощи, сообщает УМВД России по региону.
В соцсетях появилось видео, на котором женщина угрожает водителю "скорой", а потом разбивает стекло в двери машины и падает. Её поднимает подруга. Участницей инцидента оказалась 50-летняя местная жительница. Женщина спровоцировала конфликт, пытаясь выяснить у водителя скорой помощи, от кого из жильцов дома поступил вызов. Получив отказ, она повела себя агрессивно.
"Женщина спровоцировала конфликт, пытаясь выяснить у водителя скорой помощи, от кого из жильцов дома поступил вызов. Получив отказ, она проявила агрессию, повредив стекло водительской двери спецавтомобиля… Дознавателем отдела МВД России
по городу Уссурийску
в отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, расследование в настоящий момент продолжается.