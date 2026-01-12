Рейтинг@Mail.ru
Правительство расширило виды высокотехнологичной медпомощи по ОМС
16:05 12.01.2026 (обновлено: 16:11 12.01.2026)
Правительство расширило виды высокотехнологичной медпомощи по ОМС
Правительство расширило виды высокотехнологичной медпомощи по ОМС - РИА Новости, 12.01.2026
Правительство расширило виды высокотехнологичной медпомощи по ОМС
Правительство России в новой программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи расширило виды высокотехнологичной медпомощи, которые можно... РИА Новости, 12.01.2026
общество, россия, михаил мишустин, правительство рф, омс
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, ОМС, Хорошие новости
Правительство расширило виды высокотехнологичной медпомощи по ОМС

Кабмин расширил виды высокотехнологичной медпомощи по ОМС в новой программе

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство России в новой программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи расширило виды высокотехнологичной медпомощи, которые можно получить в рамках ОМС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что правительство утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи.
"Увеличен также перечень видов специализированного и высокотехнологичного лечения, которое можно будет пройти по полису обязательного медицинского страхования. Во врачебную практику активно внедряются новые методики", - сообщил Мишустин, говоря об утвержденной программе.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи
10 января, 17:04
 
