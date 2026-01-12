Россиянам рассказали, как изменится сдача экзамена на права

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МВД МВД предложило поменять правила сдачи экзаменов на получение водительских прав.

"Документ вносит изменения в "Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений", утвержденные еще в 2014 году", — говорится в статье "Парламентской газеты".

Экзаменуемым запретят использовать фото- и видеосъемку. Также сократятся сроки практики: ее нужно сдать в течение 60 дней, а не через полгода после теории.

Кроме того, если во время планового медосмотра у водителя найдут признаки заболеваний, ему придется пройти дополнительное обследование, а в случае неявки документы могут аннулировать.