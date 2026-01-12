Россиянам рассказали, как изменится сдача экзамена на права

Рейтинг@Mail.ru
12:35 12.01.2026 (обновлено: 16:16 12.01.2026)
общество, россия, авто, гибдд мвд рф
Общество, Россия, Авто, ГИБДД МВД РФ
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МВД предложило поменять правила сдачи экзаменов на получение водительских прав.
"Документ вносит изменения в "Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений", утвержденные еще в 2014 году", — говорится в статье "Парламентской газеты".
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД
31 декабря 2025, 03:43
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД
31 декабря 2025, 03:43
Экзаменуемым запретят использовать фото- и видеосъемку. Также сократятся сроки практики: ее нужно сдать в течение 60 дней, а не через полгода после теории.
Кроме того, если во время планового медосмотра у водителя найдут признаки заболеваний, ему придется пройти дополнительное обследование, а в случае неявки документы могут аннулировать.
С 1 января в России перестало действовать автоматическое продление удостоверений. За езду с просроченными правами грозит штраф до 15 тысяч рублей и изъятие.
Опрос показал, сколько россиян планируют купить машину в ближайший год
9 января, 08:35
Опрос показал, сколько россиян планируют купить машину в ближайший год
9 января, 08:35
 
ОбществоРоссияАвтоГИБДД МВД РФ
 
 
